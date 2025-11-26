Santa Eulària da la bienvenida a la Navidad con luz y música

Santa Eulària dará la bienvenida oficial a la Navidad el próximo viernes 5 de diciembre, con una atractiva combinación de luces y música. A las 18 horas está previsto el encendido de las luces navideñas en el Ayuntamiento, que quedará decorado para estas fiestas, acompañado por un centenar de integrantes de la Banda Juvenil, el Coro Infantil y el alumnado de iniciación de la Escola de Música municipal, que interpretarán villancicos para ambientar la celebración.

Ese mismo día se pondrá en marcha el Mercat de Nadal, con una inauguración muy especial: a las 19 horas comenzará a 'nevar' en el Passeig de s’Alamera gracias a un cañón de nieve artificial que lo cubrirá de blanco. Para esta edición, el mercado amplía tanto sus días de apertura como sus horarios e incorpora actividades para todos los públicos, con novedades como los tardeos y talleres específicos para adultos.

Actividades que impulsa Santa Eulària para celebrar la Navidad / Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Las compras navideñas en el municipio vendrán acompañadas de incentivos. A partir del 5 de diciembre se reactivará la campaña Grandes Regalos, destinada a potenciar el comercio local, con premios valorados en 10.000 euros. Un total de 32 establecimientos se han adherido a esta iniciativa para impulsar la economía del municipio. Paralelamente, se convocará el XXV Concurso de escaparatismo del comercio, que premiará las mejores decoraciones navideñas de los locales.

En total, se han programado más de 130 actividades para estas fiestas. Junto a los actos tradicionales —como las muestras de villancicos, la Escola de Nadal o el encuentro navideño de los coros parroquiales—, el Ayuntamiento incorpora este año varias novedades. Una de ellas es el I Concurs de decoració nadalenca de balcons, que ya cuenta con casi una veintena de inscritos y que busca transformar las calles del municipio en un espectáculo de luz y color durante las próximas semanas.

Concursos y actividades que impulsa Santa Eulària para celebrar la Navidad / Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Pensando especialmente en la juventud, la Gran Fiesta de Nochevieja sumará este año una edición especial y anticipada. Además de la celebración para despedir el año, se ha organizado una fiesta previa dirigida a los jóvenes del municipio, que tendrá lugar el 30 de diciembre, de 18 a 22 horas, con acceso totalmente gratuito. Tanto esta previa como la Gran Fiesta de Nochevieja se celebrarán en el Teatro España.

En la página web del Ayuntamiento (www.santaeulariadesriu.com) se puede consultar la información detallada de todas las actividades con los respectivos horarios y localizaciones.