Sant Antoni apuesta por educación, limpieza y bienestar social en un presupuesto de 56,1 millones

El presupuesto del Ayuntamiento de Sant Antoni para el año 2026 asciende a 56,1 millones de euros, lo que supone un 10,7% más que el año anterior, según indica el concejal de Economía y Hacienda, Antoni Marí. Estos presupuestos se centran en la mejora de la limpieza de espacios municipales y las condiciones del personal que trabaja para el Consistorio.

En concreto, el mayor incremento de los gastos del próximo año se produce en materia de Educación: "Subimos un 66% debido al incremento de los contratos que tenemos por la gestión de la escoleta municipal de Can Coix", señala el alcalde, Marcos Serra. Este contrato se renovó tras la finalización de la anterior concesión y, con un valor de más de 1,7 millones, supuso un aumento del número de educadoras a jornada completa, que pasaron de cinco a ocho, y la mejora de sus condiciones salariales. "El compromiso que adquirí con las trabajadoras y con Comisiones Obreras este verano se ve reflejado aquí", apunta Serra.

Personal y medio ambiente

El presupuesto también incluye pequeños incrementos para el personal municipal. En 2026 habrá una retribución de un 0,5% en las nóminas de los trabajadores del Consistorio, la implementación de la carrera profesional y la reconversión de puestos concretos: "Hay una plaza que pasa de policía a policía oficial, un ingeniero técnico que pasa a ingeniero superior y se recupera la plaza de auxiliar de turismo", añade el alcalde.

Otro "importante esfuerzo" del Ayuntamiento se centra en la mejora de la limpieza en los edificios municipales de Sant Antoni: "Subimos un 48% porque incrementamos los horarios de limpieza y las frecuencias", aclara Serra. Asimismo, se apuesta "por tener el pueblo más limpio" con un aumento de 571.996 euros (un 24,7% más que en 2025) en la dotación del contrato de limpieza viaria, que el año que viene contará con dos nuevas máquinas de agua a presión y tres operarios.

Por otro lado, se contempla una subida de casi un 16% en materia de bienestar animal, centrada en concreto en la gestión de colonias felinas y el desarrollo de servicios veterinarios asociados. Además, en 2026 el Ayuntamiento invertirá 45.500 euros para gestionar la recogida de residuos textiles, basándose en los requisitos de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados.

Vivienda para residentes

Para facilitar a los residentes el acceso a una vivienda en el municipio, Sant Antoni mantendrá su línea de ayudas al alquiler. El año que viene destinará 20.000 euros para que los jóvenes del municipio puedan alquilar una vivienda y 50.000 en el caso de los mayores de 30 años. Estas subvenciones contarán el año que viene con la financiación del Consell de Ibiza, que proporcionará al municipio 534 mil euros como resultado del convenio de vivienda que firmó la institución con los ayuntamientos de la isla el pasado viernes.

La mayor parte de esta inversión, los 464 mil restantes, se destinarán a la adquisición de un terreno urbano para construir viviendas de precio limitado (VPL). Serra matiza que el terreno, que espera adquirir el año que viene, seguramente tenga un coste superior, por lo que la vía de financiación se tendrá que completar con fondos municipales o con la partida de ayudas para vivienda que el Consell conceda el año que viene.

En materia de bienestar social, el Consistorio aportará 232 mil euros (un 60% más que en 2025) al centro de baja exigencia de sa Joveria y aumentan un 22% las ayudas a Cáritas Diocesana. Además, se ofrece un nuevo servicio de atención psicológica con un importe de 30 mil euros.

En cuanto al deporte, el año que viene se destinarán 280 mil euros (un 12% más que en 2025) a la concesión de subvenciones a los clubes deportivos "sobre todo cuando toque viajar fuera de la isla", indica Serra.

Ingresos del municipio

En cuanto a los ingresos de 2026, el Ayuntamiento prevé recaudar más dinero a partir de los impuestos directos: "En los últimos años, hay bastante construcción y eso hace que tengamos un incremento de población", señala Serra, antes de explicar que actualmente en el municipio residen 28.000 personas. Por este motivo, se prevén unos ingresos de 11.368.200 euros (un 0,92% más que en 2025) por el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y 5.500.000 euros (un 3,97% más), por las tasas de recogida de residuos y vertedero. Por otro lado, se contempla la recaudación de 900 mil euros (un 20% más), mediante el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Antes de que el presupuesto se lleve a aprobación inicial en el pleno de este jueves, el PSOE ha denunciado la "tramitación opaca e irregular de los presupuestos municipales" por llevarlos a comisión por vía de urgencia, dado que señalan en un comunicado que estos se tendrían que haber presentado antes del 15 de octubre. "En solo dos días hábiles ya es complicado analizar unos presupuestos municipales y hacerlo en un solo día, como han hecho, es absolutamente imposible", critican.