El PP afirma que el Gobierno central pone en riesgo el descuento de residente

El Partido Popular ha afirmado este martes de que la deuda acumulada del Gobierno con las aerolíneas por el descuento de residente continúa sin resolverse y pone en riesgo la continuidad de rutas y frecuencias esenciales para la movilidad en Balears.

El senador popular Cristóbal Marqués ha defendido una moción en la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado para «blindar» con 1.200 millones de euros este derecho de los ciudadanos insulares y de otros territorios afectados.

Marqués ha señalado que las aerolíneas están adelantando el dinero mientras el Gobierno no les paga, lo que ha calificado de «bomba financiera que compromete rutas, frecuencias y precios».

Según ha indicado, la cantidad prevista en la moción «permitiría garantizar la plena cobertura presupuestaria sin retrasos ni restricciones».

El senador ha denunciado que «el PSOE vuelve a traicionar a Balears por obedecer a Sánchez» y ha reclamado el abono inmediato de los importes pendientes.

Alerta de las compañías

Ha recordado que, según datos oficiales, la deuda del Estado con las aerolíneas por el descuento de residente ascendía en marzo a más de 810 millones de euros y podría superar los 1.500 millones antes de finalizar el año.

Además, ha señalado que las compañías alertaron en octubre de 700 millones pendientes solo entre enero y agosto, sin contar las cantidades arrastradas de 2024.

Marqués ha criticado también que la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, haya vetado la enmienda del PP a la Ley de Navegación Aérea, «la única vía parlamentaria que podía resolver el problema de manera urgente». «Esto tiene un nombre: irresponsabilidad política», ha afirmado.

El senador ha insistido en que el descuento de residente «no es un privilegio, sino una compensación justa por la insularidad» y ha concluido que su formación «no permitirá que la incompetencia del Gobierno ponga en riesgo la conectividad de los ciudadanos».