Este es el piso de tres habitaciones más económico a la venta en Ibiza: 415.000 euros

El mercado inmobiliario de Ibiza sigue marcado por los precios elevados, especialmente en viviendas familiares. En este contexto, el portal Idealista ha publicado el que, a día de hoy, es el piso de tres habitaciones más económico a la venta en la ciudad de Ibiza: un ático reformado situado en la zona del Centro-S’Eixample-Can Misses, con un precio de 415.000 euros.

La vivienda, de 85 metros cuadrados, se encuentra en la cuarta planta de un edificio sin ascensor, pero destaca por su reforma integral y su luminosidad. El inmueble dispone de tres dormitorios, uno doble con pequeña terraza interior y dos individuales —uno de ellos con un armario empotrado amplio y moderno—, y todos exteriores.

Habitación principal. / idealista

El piso cuenta con un baño completamente renovado y una cocina de gran tamaño equipada con electrodomésticos de alta gama, además de un lavadero anexo que aporta funcionalidad. Según el anuncio, el salón es uno de los espacios más atractivos: amplio, muy luminoso gracias a sus ventanales de suelo a techo y pensado para aprovechar al máximo la luz natural.

Terraza comunitaria

Aunque la terraza superior no es de uso privativo, los propietarios pueden utilizarla para tomar el sol, un extra habitual en algunos edificios del centro urbano.

El vendedor destaca también los acabados de alta calidad, con suelos de parqué y una reforma realizada "cuidando los detalles". El piso está orientado al sur, este y oeste, lo que garantiza luminosidad durante todo el día, e incluye aire acondicionado.

Su ubicación es otro de los grandes atractivos: pleno centro de Ibiza, con todos los servicios, comercios y puntos de interés a pocos minutos a pie.