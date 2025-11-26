Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza plantea además la retirada de vehículos que superen las 72 horas aparcados en el mismo sitio
El Ayuntamiento de Ibiza llevará al pleno de este jueves una modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación, una actualización normativa, que busca "ordenar el espacio público, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial" en el municipio. La propuesta, presentada por el concejal de Movilidad y Transporte Público, Rubén Sousa, introduce tres cambios principales, según informa el Consistorio en un comunicado.
La primera medida incorpora un nuevo apartado al artículo 31 que establece que motocicletas y ciclomotores deberán estacionarse únicamente en zonas habilitadas y correctamente señalizadas. Quedará prohibido aparcar estos vehículos en cualquier otro lugar que no esté destinado expresamente a su estacionamiento.
Retirada de vehículos
El segundo cambio, que afecta al artículo 57.g), permitirá retirar y llevar al depósito municipal los vehículos que permanezcan más de 72 horas en el mismo punto de la vía pública. El objetivo es favorecer la rotación de las plazas disponibles y evitar la acumulación de vehículos abandonados o de larga estancia.
La tercera modificación incorpora al artículo 58 un nuevo apartado que considera infracción el estacionamiento incorrecto de motos y ciclomotores fuera de los espacios habilitados, aplicando las sanciones previstas en la normativa vigente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Encuentran cocaína y heroína en el registro de la casa de un acusado por distribución de billetes falsos en Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»
- La Aemet activa la alerta amarilla en Ibiza y Formentera