Memoria Histórica: Ibicencos en la resistencia clandestina contra la dictadura

David Ginard, doctor en Historia y profesor de la UIB, acaba de publicar ‘Contra Franco i Falange. Les resistències clandestines a les Balears (1939-1948)’, que es, quitando la referencia a Franco y a la Falange, el título de la charla que ofrece esta tarde (20.30 horas, biblioteca Can Ventosa) en las VII Jornades d’Estudis Locals de Memòria Històrica. Pero, ¿hubo resistencia?

Pues sí, pero no como las de las películas de la Segunda Guerra Mundial: no hubo tiros ni guerrilla, aunque «tenían algunas pistolas», pero sí conciliábulos y pequeñas acciones propagandísticas. Existía, cuenta Ginard en conversación telefónica, «una corriente de oposición bastante notoria», así como «actuaciones de tipo individual y espontáneo desde el año 1939 que consistían en hacer desde una pintada hasta gritar en un bar ‘¡Viva la República!’, además de organizar motines en zonas rurales contra los inspectores de tasas, reuniones secretas y hasta tertulias».

Simpatía por "la causa roja"

Incluso en las Pitiusas: «Hay un informe de junio de 1942 relativo a Ibiza en el que ya se dice que la mayoría de la población obrera de la isla es contraria al Régimen. Es algo que llama bastante la atención. Aparece en el Boletín de Información y Ambiente de Balears, que publicaba la jefatura provincial de Falange. Se comenta en él que, por entonces, mucha población obrera simpatizaba ‘con la causa roja’ debido al paro y los problemas de abastecimientos y racionamiento. Es un informe entre muchos que doy a conocer en los que los propios organismos oficiales ya reconocen a principios de los años 40 la existencia de un malestar en las clases trabajadoras que está relacionado con las condiciones de vida que hay en la inmediata postguerra».

También había un movimiento clandestino en las prisiones, donde surgieron diversos comités de partidos proscritos: «Por ejemplo, en la prisión de Can Mir, en Palma, antes de que acabe la guerra del año 39, ya había una red que conectaba presos organizados dentro de la prisión con gente que actuaba en el exterior, aunque cayó de inmediato. En la prisión de mujeres de la calle Salas, en Palma, también».

Comités en la colonia de Formentera

Hasta en Formentera, en su colonia penitenciaria entre los años 40 y 42: «Está documentada la existencia de un comité del Partido Comunista y también del Partido Socialista y de la CNT, que estaban organizados dentro de la colonia. Son comunas para intercambiarse alimentos o noticias que les llegan desde el exterior, por ejemplo sobre la marcha de la Segunda Guerra Mundial», que fue, precisamente, relevante para determinar su cierre anticipado, pues se temía que desembarcaran en ella los Aliados cuando preparaban la Operación Torch.

Ginard abordará en su charla las actividades de la reconstrucción de las organizaciones republicanas y obreras durante la postguerra: «Es decir, cómo se organizan las distintas formaciones del PCE, las Juventudes Socialistas Unificadas, el PSOE, la CNT, los partidos republicanos, básicamente Izquierda Republicana y Unión Republicana, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), y una organización nueva de tipo militar, la Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española (Afare), que reunía antiguos militares y carabineros del ejército republicano». Sus actividades se centraban en la propaganda, es decir, en editar y distribuir prensa clandestina «en cantidades bastante apreciables», apunta Ginard: «Por ejemplo, el Mundo Obrero, en su edición de Balears en el año 46 y en el año 48, saca 25 números, en algún caso con frecuencia quincenal, es decir, tiene un nivel de actividad bastante importante».

El PCE en Ibiza

En Ibiza, a Ginard le consta que el Partido Comunista «estaba organizado y, de hecho, Josep Bonet Cardona, marido de Margalida Roig Colomar, Llogat», era uno de sus militantes clandestinos: «Desde el año 1942 hay una organización del Partido Comunista en Eivissa y también algún núcleo pequeño del Partido Socialista, de la CNT y de la Izquierda Republicana balear. Había algún grupillo [del PCE] en Santa Eulària, en Sant Carles, que era un pueblo también con una cierta tradición en este sentido».

El Partido Comunista tenía una secretaría sindical cuyo responsable era un ibicenco, Toni Escandell Guasch

En cambio, la actividad fue nula en el ámbito guerrillero: «No hubo organización de ese tipo, aunque se produjo algún llamamiento y también se sabe que disponían de algunas pistolas».

En el ámbito sindical, el Partido Comunista tenía una secretaría sindical cuyo responsable era un ibicenco, Toni Escandell Guasch: «Era el responsable de la acción sindical en el Comité Provincial del Partido Comunista en Balears. Él procedía de la CNT de Ibiza, pero luego, durante la Guerra Civil, se adscribe al Partido Comunista y participa en el Partido Comunista en la clandestinidad en Mallorca».

Un ibicenco al frente de los comunistas de Balears

Otro ibicenco, Antonio Martínez Juliana, fue "el máximo dirigente del Partido Comunista durante una buena parte de esa época en Balears». Había sido presidente del comité revolucionario que gobernó Ibiza durante el breve dominio republicano en la Guerra Civil, del 8 de agosto al 13 de septiembre de 1936. Estuvo afiliado a la CNT.

Ginard señala que, «evidentemente, la policía franquista» seguía de cerca a esos grupos. De ahí que se produjeran muchas detenciones, si bien «la caída decisiva» se produjo en la primavera de 1948: «A raíz de una detención en Valencia, tuvo lugar la caída del Partido Comunista en Mallorca, donde cayeron 80 militantes del PCE, de las Juventudes Socialistas Unificadas y de Afare. Quedó así desarticulada totalmente la oposición antifranquista en esa época». Muchos huyeron entonces a Argelia. En los años 50 «la actividad política fue muy débil», pero se reactivó en los 60 y en los 70, sobre todo poco antes de la muerte del dictador.