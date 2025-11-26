Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Lemas ante la violencia contra las mujeres en Formentera

Lemas ante la violencia contra las mujeres en Formentera

Lemas ante la violencia contra las mujeres en Formentera | P.M.V.

Formentera clama contra las agresiones ejercidas contra las mujeres con varias frases que resumen diversas reflexiones y reclamaciones. Una vez más, la sociedad de la isla demuestra su compromiso en favor de las personas que sufren por el hecho de ser mujeres.

TEMAS

