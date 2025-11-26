El álbum
Lemas ante la violencia contra las mujeres en Formentera
Formentera clama contra las agresiones ejercidas contra las mujeres con varias frases que resumen diversas reflexiones y reclamaciones. Una vez más, la sociedad de la isla demuestra su compromiso en favor de las personas que sufren por el hecho de ser mujeres.
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»