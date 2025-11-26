Telelectura para controlar el consumo de agua en edificios municipales de Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través del servicio de agua Aqualia, ha implantado recientemente sistemas de telelectura en los contadores de todos los edificios municipales (escoletes, institutos, centros sociales y dependencias administrativas), con el objetivo de monitorizar en tiempo real el consumo de agua y detectar de manera inmediata posibles fugas, según informó este miércoles el Consistorio en una nota de prensa.

Esta actuación complementa la telelectura que ya tienen instalada los grandes consumidores del municipio y que se controla durante todo el año.

La incorporación de estos nuevos puntos permitirá evitar despilfarros y activar el protocolo municipal cuando se detecte cualquier irregularidad, «garantizándose así una respuesta rápida y eficiente».

El concejal de Obras y Vivienda del municipio, Vicent Torres, agradeció «la implicación de los vecinos durante los meses de verano para hacer un uso responsable del agua», que ha hecho que el municipio ahorre 347 toneladas de agua.