Ibiza saca a la calle su rabia feminista

El parque de la Pau se convirtió en la tarde del martes en el escenario de la concentración y lectura del manifiesto de la Comisión 8M, integrada por asociaciones feministas como Dones Progressistes, Emprendada Feminista, Plataforma Pensionista Pitiusa o Ane, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

Desde las 19.30 horas, los asistentes confeccionan sus propias pancartas en los diferentes talleres montados por la organización. Se leen carteles como ‘No estás sola’, ‘Ens volem vives’ o ‘Tócame con amor, no me mates’. Junto a la zona en la que se cuelgan los carteles, de una red de cordines cuelgan cartulinas con los nombres y la edad de las víctimas de violencia de género en lo que va de año y, en otra, unas más pequeñas con testimonios de quienes han padecido la violencia machista. «Fue mi amigo abusando de mi confianza, mientras dormía», se lee en uno de los carteles. «A mi prima la asesinó su marido. En el pueblo la versión oficial fue que se cayó por las escaleras», se lee en otro.

Carteles realizados por los asistentes antes del comienzo de la lectura del manifiesto / Marcelo Sastre

«Son testimonios de gente que viene a los talleres y quiere compartir su experiencia. Algunos son del año pasado, pero la mayoría son de este», explica Patricia, miembro de la Comisión 8M que participa en la organización del evento. «Son momentos complicados para el feminismo por el auge de los discursos extremistas», lamenta, quien recuerda que hace unos años se vivió un «boom» del feminismo que animó a muchas mujeres a salir a la calle. «Ahora parece que este discurso está calando entre la gente, incluso en gente joven, y cuesta más la movilización», cuenta Patricia. También Montse García, presidenta de la Asociación Dones Progresistes, coincide en la dificultad para movilizar a la que se enfrentan. «Los 25N, aún así, siempre han sido menos numerosos que un 8M», destaca. A pesar de estas dificultades, cerca de un centenar de personas se acercó a la lectura del manifiesto.

Para Graciela Masiano, portavoz de la Plataforma Pensionista Pitiusa, la brecha de género es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres de mayor edad. «La mayoría se han incoporado al mercado laboral mucho más tarde que el hombre debido a los cuidados. Algunas, incluso, han dedicado su vida a ello, por lo que su cotización es mucho menor que la del hombre y se enfrentan a muchas dificultades», explica.

La periodista Maite Alvite en la lectura del manifiesto / Marcelo Sastre

A las 20 horas comienza oficialmente el acto. Tras reproducir varios audios de noticias de mujeres asesinadas por la violencia machista, comienza la lectura del manifiesto realizada por la periodista de Diario de Ibiza, Maite Alvite. Junto a ella están Masiano, García y otra persona de la Comisión 8M, que sube con la cara tapada con un pañuelo palestino y quien prefiere no dar su nombre.

Tras la lectura del manifiesto se guarda un minuto de silencio, en el que se observa a alguna persona secándose las lágrimas. Es esta última persona, cubierta por el pañuelo, quien tras el silencio toma la palabra. «Hay que guardar un minuto de silencio por respeto, aunque no tiene sentido hacerlo más ante la violencia machista», explica. «Aquí tenéis un QR para cantar todas juntas la ‘Canción sin miedo’, de Vivir Quintana», añade. Muchos del cerca del centenar de asistentes se animan a buscarla y unirse a cantar. «No conocía está canción, pero me ha encantado, es muy apropiada», exclama una de las asistentes al finalizar el acto.