Consulta el programa de Navidad de Santa Eulària 2025
Las actividades comenzarán el viernes 5 de diciembre y se extederán hasta el domingo 18 de enero
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado su programa de actividades de Navidad. Entre las más destacadas están el encendido de luces, el Mercado de Navidad y las visitas de Papá Noel, además de los diversos talleres, los conciertos y las tradicionales misas.
Buzones de Navidad y Reyes en el Teatro España, plaza de Santa Gertrudis, oficina municipal de Sant Carles, Punt Jove de Jesús y Punt Jove des Puig d’en Valls.
Escuela de Navidad Riuland 2025 en Santa Eulària y es Puig d’en Valls. Del 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. Días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025, y 2 y 5 de enero de 2026. Para niños y niñas escolarizados nacidos entre 2014 y 2022. Inscripciones del 1 al 8 de diciembre en santaeulariaculturaijoventut.com.
Mercado de Navidad con comercios, degustaciones, actividades para familias y mucho más. Del 5 de diciembre al 5 de enero en el paseo de s’Alamera. De lunes a sábado de 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Domingo de 10.30 a 13.30 h.
Sorteo de grandes regalos: 10.000€ en premios. Del 5 de diciembre al 5 de enero.
- Primer premio, valorado en 6.000€.
• Ipad Pro 13 pulgadas
• Patinete eléctrico con casco
• Dron con cámara fotográfica
• Pack de dibujo artístico
• Zapatillas técnicas de running con conjunto deportivo de entrenamiento
• Juego de menaje Le Creuset
• Tratamiento estético y de bienestar personal
• Estancia para dos personas en un hotel de la Guía de Hoteles con Encanto, con desayuno y cena incluidos
• Lote de producto local y pernil 5J
- 8 ganadores de un talonario por valor de 500€ para compras en los comercios.
Sorteo y anuncio de ganadores: 5 de enero.
Por cada 15€ de compra en los comercios locales participantes, un boleto digital de participación.
NAVIDAD SOLIDARIA. La recaudación de las inscripciones se donará a una asociación de la isla de Ibiza escogida por la persona ganadora.
I Concurso de Decoración Navideña de Balcones y Fachadas de Santa Eulària. Del 5 al 11 de diciembre, votaciones populares por redes en @santaeularia_on. Entrega de premios el 12 de diciembre a las 12.30 h en la plaza España.
XXV Concurso de Escaparatismo del Comercio. Del 5 al 11 de diciembre, votaciones populares por redes en @santaeularia_on. Entrega de premios el 12 de diciembre a les 12.30 h en la plaza España.
Viernes 5 de diciembre
Mercado de Navidad
16.30 a 20 h Inauguración del Mercado de Navidad con juegos de Ludoteca de Jardí (16 a 20 h), talleres infantiles y photocall de Navidad ‘bubble tent’ e ‘Ibiza nevada’ (19 a 20 h) con Cachirulo. Paseo de s’Alamera.
18 h Encendido de las luces de Navidad con la participación de la Banda Juvenil, el Coro Infantil y alumnos de iniciación de la Escuela Municipal de Música. Plaza España.
Sábado 6 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 20 h), talleres infantiles, photocall de Navidad ‘bubble tent’ y ‘boom box’ navideño con Cachirulo (11.30 a 13 h) y tardeo navideño con música (16.30 a 18.30 h). Paseo de s’Alamera.
18 h Danza. ‘A&S: Viajeras del espacio’ a cargo de Baal (Mallorca). A partir de 2 años. 45 minutos. Sin texto. Circuito Danza a Escena de La Red de Teatros. Centro Cultural de Jesús.
Domingo 7 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h. Con juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 18 h), talleres y actividades infantiles, y photocall navideño ‘bubble tent’ con Cachirulo. Paseo de s’Alamera.
Lunes 8 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con
juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 14 h) y talleres infantiles. Taller de Navidad con flores preservadas impartido con Vanai Ibiza (17 a 19 h); plazas limitadas, inscripciones en comercio@santaeularia.com. Paseo de s’Alamera
11.30 h Una mañana de Navidad con desfile navideño, pintacaras para toda la familia y teatro de Navidad. Plaza de la Iglesia de Jesús.
12.30 h Misa con participación de la Colla de l’Horta y bendición del belén de la iglesia de Jesús.
13.15 h Baile tradicional con la Colla de l’Horta. Plaza de la Iglesia de Jesús.
Martes 9 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con talleres infantiles (16.30 a 20 h). Paseo de s’Alamera.
18 h Muestra de villancicos del CEIP Sant Ciriac. Plaza España.
Miércoles 10 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con taller medioambiental de Valoriza (16.30 a 20 h) y taller gastronómico de Navidad para adultos (17 a 19 h). Paseo de s’Alamera.
18 h Muestra de villancicos del CEIP Sant Ciriac. Plaza España.
Jueves 11 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con talleres infantiles (16.30 a 20 h). Paseo de s’Alamera.
17 h Cuentos. ‘Ho saps tot de Nadal?’ con Anakrònica. Biblioteca municipal.
17 h Actuación del conjunto de percusión de la Escuela Municipal de Música. Residencia Can Blai. Para residentes y familiares.
18 h Muestra de villancicos del CEIP Santa Eulària. Plaza España.
19 h Presentación de las guías ‘Conecta con el mundo’ de José Antonio Vargas. Biblioteca municipal.
19 a 21 h Proyección de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento.
Viernes 12 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Jugueroix (16 a 20 h), talleres infantiles (16.30 a 20 h) y animación con Del Blanco Producciones (17 a 19 h). Paseo de s’Alamera.
12.30 h Entrega de premios del I Concurso de Decoración Navideña de Balcones y Fachadas y XXV Concurso de Escaparatismo. Plaza España.
18 h Espectáculo de Navidad a cargo de IDAM Kids Ibiza, de los grupos de actividades de baile de las AFA de es Puig d’en Valls, Labritja y Venda d’Arabí. Plaza España
19 a 21 h Proyección de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento.
19 h Gala de los Premios Feim Esport 2025. Palacio de Congresos.
Sábado 13 de diciembre
9.30 a 18.30 h IX Taller de Scrap con Sara Alcobendas. Inscripciones en @ruth_scrap_ibiza. Centro Cultural de Jesús.
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Jugueroix (10 a 20 h), talleres infantiles y ‘dance battle’ con Cachirulo (16.30 a 20 h). Paseo de s’Alamera.
11 h ‘Música al carrer’ por las calles de Santa Eulària y a las 12 h pequeño concierto en la plaza España de los alumnos de la Escuela Municipal de Música.
Actividades en el paseo Marítimo de Cala Llonga:
11 a 14 h Talleres.
11.30 h Visita de Papá Noel.
12.30 h ‘La magia de la Navidad’ con Mag Albert.
12 a 22.30 h Inauguración de la I Fira Rural de Fruitera con exposición de maquinaria agrícola antigua y moderna, muestra de animales de razas autóctonas, artesanía local, baile tradicional, conciertos, ‘xacota pagesa’, comida a precio popular y muchas otras actividades que celebran la cultura popular y el patrimonio agrario de Ibiza. Programa completo en santaeulariadesriu.com.
18 a 20 h Taller de cocina organizado por la A.V. Els Molins des Puig d’en Valls. Inscripciones por WhatsApp al 667 020 592. Sala polivalente de es Puig d’en Valls.
19 a 21 h Proyección de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento.
19 h Danza. ‘¿Dónde está Alicia?’ de Marea Danza. A partir de 6 años. 50 minutos. Sin texto. 12€ (más gastos de gestión) en santaeulariadesriu.com, 15€ en taquilla. Programa Platea. Palacio de Congresos.
Domingo 14 de diciembre
10 a 16 h Gran jornada navideña con mercadillo de segunda mano.
Taller de creación de cartas para Papá Noel y cartas de felicitación de Navidad para los mayores de Sa Residència Colisée. Talleres de artesanía para niños y familias con la Colla de l’Horta. Talleres familiares (11 a 14 h). Plaza de la Iglesia de Jesús.
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h. Con juegos d’Eivissa Omega (10 a 18 h), talleres infantiles y teatro de títeres con Improibiza (11.30 h). Paseo de s’Alamera.
11 a 18 h I Segunda jornada de la Fira Rural de Fruitera. Programa completo en santaeulariadesriu.com.
Actividades frente al edificio Residencial Santa Eulalia en Siesta – es Puig d’en Fita:
11 a 14 h Talleres.
11.30 h Visita de Papá Noel.
12.30 h ‘La magia de la Navidad’ con Mag Albert.
12.30 h Misa y bendición de las figuras del Niño Jesús de los belenes. Iglesia de Jesús.
16.30 h Visita de Papá Noel con su carroza por las calles de Jesús.
17 h “La magia de la Navidad” con Mag Albert y visita de Papá Noel y recogida de cartas. Plaza de Jesús.
19.30 h Concierto de Navidad del Cor des Pla de Jesús. Iglesia de Jesús.
Lunes 15 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con talleres infantiles (16.30 a 20 h). Paseo de s’Alamera.
18 h Muestra de villancicos del CEIP Venda d’Arabí. Plaza España.
Martes 16 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Taller medioambiental de Valoriza (16.30 a 20 h). Taller para adultos ‘El calendario más bonito el mundo’ con Sa Terra Ibiza (17 a 19 h); inscripciones en comercio@santaeularia.com. Paseo de s’Alamera.
17 h Villancicos del Coro Rociero de Santa Eulària en el hospital Can Misses - Ca na Majora. Para usuarios y familiares.
18 h Muestra de villancicos del CEIP Santa Gertrudis. Plaza de la Iglesia de Santa Gertrudis.
Miércoles 17 de diciembre
10 h Muestra de villancicos del CEIP Puig d’en Valls. Plaza de es Puig d’en Valls.
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con talleres infantiles (16.30 a 20 h). Paseo de s’Alamera.
17.30 h Villancicos del Coro Rociero de Santa Eulària. Residencia Can Blai. Para residentes y familiares.
18 h Muestra de villancicos del CEIP Sant Carles y el CEIP Jesús. Plaza España.
Viernes 18 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con talleres infantiles (16.30 a 20 h). Paseo de s’Alamera.
17 h Villancicos del Coro Rociero de Santa Eulària en el hospital Can Misses. Para usuarios y familiares.
17 h Concierto del Cor des Pla de Jesús en la residencia Can Blai.
18 h Muestra de villancicos del IES Xarc. Plaza España.
19 a 21 h Proyección de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento.
Viernes 19 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Lîla Jocs Reciclats (16 a 20 h), talleres infantiles (16.30 a 20 h) y la animación “Grinch y Papá Noel” de Acrobati-k (17 a 19 h). Paseo de s’Alamera.
17.30 h Villancicos del Coro Rociero de Santa Eulària en Sa Residència Colisée. Para residentes y familiares.
19 a 21 h Proyección de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento.
20.30 h Teatre. ‘Dinner for one’ con Penya Escènica. 9€ en Holidays (Santa Eulària) y Holy-Sport (Eivissa). Teatro España.
Sábado 20 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 20 h), “boom box” con Cachirulo (16.30 a 20 h) y concierto en acústico del grupo Esta me la sé (17 a 19 h). Paseo de s’Alamera.
18 a 20 h Taller de cocina organizado por la A.V. Els Molins des Puig d’en Valls. Inscripciones por WhatsApp al 667 020 592. Sala polivalente de es Puig d’en Valls.
19 a 21 h Proyección de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento.
19 h Representación del belén. Participan: Cor des Pla de Jesús, Colla de l’Horta, A.V. de Jesús, Comisión de Fiestas y Asociación de Carreteros de Ibiza. Plaza de Jesús.
Domingo 21 de diciembre
10 h Taller floral de Navidad con Mª José Santamaría. Organiza: A.V. Els Molins des Puig d'en Valls. Inscripciones antes del 18 de diciembre al WhatsApp 667 020 592. Edificio polivalente de es Puig d’en Valls.
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h con juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 18 h). Talleres y karaoke infantil con Cachirulo. Paseo de s’Alamera.
12 h Concierto de Navidad del Coro de Santa Eulària en el Puig de Missa.
12.30 h Visita de Papá Noel con su carroza por las calles de Santa Gertrudis y recogida de cartas. Plaza de la Iglesia.
Lunes 22 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20.00 h. Con juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 14 h), talleres y actividades infantiles (10.30 a 13.30 h). Taller para adultos de coronas de Navidad con acuarela con Mónica Mateu (17 a 19 h); inscripciones en comercio@santaeularia.com. Paseo de s’Alamera.
12 h RIULAND. Cinema. ‘El gran premi a tot gas’. Catalán. Entrada gratuita. Teatro España.
Martes 23 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h con talleres y actividades infantiles. Paseo de s’Alamera.
12 h RIULAND. ‘Contes viatgers’ con David Novell. A partir de 4 años. 50 minutos. Catalán. Entrada gratuita. Teatro España.
18 h Concierto. ‘Zambomba’ con Coro Rociero de Santa Eulària, Coro Rociero Nuestra Señora de la Esperanza de Ibiza y Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni de Portmany. Plaza España.
Miércoles 24 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h con talleres infantiles (10.30 a 13.30 h). Paseo de s’Alamera.
11 h Visita de Papá Noel con su carroza por las calles de Santa Eulària.
12 h ‘La magia de la Navidad’ con Mag Albert y visita de Papá Noel y recogida de cartas. Teatro España.
16.30 h Visita de Papá Noel con su carroza por las calles de es Puig d’en Valls.
17.30 h ‘La magia de la Navidad’ con Mag Albert y visita de Papá Noel y recogida de cartas. Centre Cultural des Puig d’en Valls.
Misas del gallo:
19 h Iglesia de Sant Carles con el Coro Parroquial y los ‘gotxos’, e iglesia de Jesús.
21 h Iglesia de es Puig d’en Valls.
24 h Iglesia del Puig de Missa con ‘caramelles’, e iglesia de Santa Gertrudis.
Jueves 25 de diciembre
11 h Misa de Navidad con un belén viviente a cargo de los niños de catequesis. Puig de Missa.
12 h Misa de Navidad con el Coro Parroquial. Iglesia de Sant Carles.
12.30 h Misa con el Cor des Pla de Jesús. Representación de Navidad a cargo de los niños de catequesis de primera comunión y concierto de Navidad del Cor des Pla de Jesús. Iglesia de Jesús.
Viernes 26 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Jugueroix (10 a 20 h), talleres infantiles y animación con Del Blanco Producciones (17 a 19 h). Paseo de s’Alamera.
20 h Encuentro de Navidad de los coros de las parroquias del Arciprestado Norte en el Puig de Missa.
Sábado 27 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Jugueroix (10 a 20 h), talleres infantiles, teatro infantil ‘¡Qué fiestón!’ con Del Blanco Producciones (11.30 h) y exhibición y masterclass de nivel básico de bailes latinos (17 a 19 h). Paseo de s’Alamera.
17 a 21 h Tarde de hinchables y talleres. Pistas cubiertas de es Puig d’en Valls.
20 h Villancicos con el Coro Rociero de Santa Eulària (a continuación de la misa). Iglesia de Santa Gertrudis
21 h Música y humor con Ibiza Comedy Band. Centro Cultural de es Puig d’en Valls.
Domingo 28 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h. Con juegos de Jugueroix (10 a 18 h), talleres y zumba con Kairos (11 a 12 h). Paseo de s’Alamera.
20 h ‘Ocho apellidos ibicencos’ con Ibiza Comedy Club. Entrada gratuita. Centro parroquial de Sant Carles.
Lunes 29 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con talleres y animaciones infantiles (10.30 a 13.30 h). Taller para adultos de velas navideñas con Campos de Ibiza (17 a 19 h); inscripciones en comercio@santaeularia.com. Paseo de s’Alamera.
18.30 h Cine infantil. ‘Superklaus’. Entrada gratuita. Centro Cultural de es Puig d’en Valls.
19 a 21 h Proyección de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento.
Martes 30 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con talleres y animaciones infantiles. Paseo de s’Alamera.
18 a 22 h Gran fiesta juvenil de Nochevieja con DJ José Díaz. Entrada gratuita. Teatro España.
19 a 21 h Proyección de videomapping navideño en la fachada del Ayuntamiento.
Miércoles 31 de diciembre
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Eivissa Omega y talleres infantiles (10.30 a 13.30 h). Paseo de s’Alamera.
Viernes 1 de enero
00.30 a 04.30 h Gran fiesta de Nochevieja con DJ José Díaz, Groove Garage y performances de Acrobatik. Entrada gratuita. Teatro España.
00.30 h Gran fiesta de Nochevieja con DJ Toni Torres en la sala polivalente y carpa de es Puig d’en Valls. Entrada gratuita.
12 h Misa de Año Nuevo con el Coro Parroquial. Iglesia de Sant Carles.
Viernes 2 de enero
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con talleres infantiles, juegos de Ludoteca de Jardí (16 a 20 h) y animación con Del Blanco Producciones (17 a 19 h). Paseo de s’Alamera.
18.30 h Taller de carta a los Reyes. Salón parroquial de Jesús.
20 h Llegada del paje real con los ‘sonadors’ de la Colla de l’Horta. Chocolatada con bescuit, sobrasada y vino elaborado en las fiestas del pueblo. Salón parroquial de Jesús.
20 h Ballet. ‘El lago de los cisnes’ con la International Ballet Company de Moldavia. Entradas en 4tickets.es/internationalballetcompany. Palacio de Congresos.
Sábado 3 de enero
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 20 h), talleres infantiles, teatro infantil con Improibiza (11.30 h) y tardeo navideño (17 a 19 h). Paseo de s’Alamera.
18.30 h Teatro. “Megan y las tres coronas” de Del Blanco Producciones. A continuación, llegada del paje real y recogida de cartas. Centro Cultural de es Puig d’en Valls.
Domingo 4 de enero
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h. Con juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 18 h), talleres infantiles y karaoke con Cachirulo. Paseo de s’Alamera.
11 h Misa con caramelles. Iglesia de es Puig d’en Valls.
18.30 h Visita del paje real y recogida de cartas. Plaza España.
18.30 h Cine infantil. ‘Niko, más allá de la aurora’. Entrada gratuita. Centro Cultural de es Puig d’en Valls,
Lunes 5 de enero
Mercado de Navidad. De 10.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. Con juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 14 h) y talleres infantiles (10.30 a 13.30 h). Paseo de s’Alamera.
17 h Cabalgata y llegada de los Reyes y entrega de regalos en el centro parroquial de Sant Carles.
18.30 h Llegada de los Reyes a la Escuela de Vela de Santa Eulària. 19 h Cabalgata real por las calles San Lorenzo, San Juan, Huesca, San Jaime, con parada en la capilla de Lourdes para la adoración. 20 h Entrega de regalos en la plaza España (los regalos se pueden depositar en el Teatro España de 15 a 17 h).
20 h Sorteo y anuncio de ganadores del Sorteo de Grandes Regalos.
19.30 h Llegada de los Reyes a Santa Gertrudis y entrega de regalos. Plaza de la Iglesia.
Martes 6 de enero
10.30 h Los Reyes en es Puig d’en Valls. Salida de Can Negre y llegada y entrega de regalos a las 11.30 h en la plaza de la Iglesia.
Misas de Reyes
11 h Es Puig d’en Valls (con el Coro) y el Puig de Missa (con caramelles).
12 h Sant Carles (con caramelles) y Santa Gertrudis (con los ‘gotxos’).
12.30 h Jesús (con caramelles).
13 h Llegada de los Reyes a Jesús.
Sábado 10 de enero
11 h Concierto del Coro Parroquial de Sant Carles. Residencia Can Blai. Para residentes y familiares.
Domingo 11 de enero
19 h Concierto de piano de María José Perete. Centro parroquial de Sant Carles.
Domingo 18 de enero
18 h Teatro. ‘Sigues tortuga’ de Xip Xap Teatre. A partir de 4 años. 50 minutos. Catalán. 10€ (más gastos de gestión) en santaeulariadesriu.com, 12€ en taquilla. Programa Platea. Centro Cultural de Jesús.
