El PSOE exige al PP que active de inmediato las ayudas por la dana

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, reclamó este miércoles al Partido Popular que active «de manera inmediata» las ayudas comprometidas tras las inundaciones registradas en la isla durante los últimos meses. Roselló critica que, mientras el Gobierno de España «ha estado a la altura», ninguna administración gobernada por el PP «ha aportado ni un solo euro».

El dirigente socialista celebró la decisión del Consejo de Ministros de declarar Ibiza como zona afectada gravemente por una emergencia, dentro de un paquete estatal que incluye ayudas para 63 comarcas de 15 comunidades autónomas por los daños provocados entre los meses de agosto y noviembre.

Consorcio de Compensación

Roselló recordó que el Consorcio de Compensación de Seguros «ya ha abonado gran parte de las solicitudes presentadas por particulares y entidades de Ibiza», lo que, a su juicio, demuestra que el Estado «ha actuado con diligencia y responsabilidad».

En contraste, el secretario general socialista considera «totalmente inadmisible» la falta de respuesta del Govern balear.

«No podemos hacer otra cosa que exigir al Gobierno de Marga Prohens que transfiera de una vez los cinco millones de euros que dice que llegarán y que, a día de hoy, todavía no han llegado», denunció el socialista.

Roselló reprochó además que ni el Govern balear ni el Consell Insular presidido por el popular Vicent Marí ni ninguno de los ayuntamientos gobernados por el PP, «hayan dado ninguna ayuda directa a las personas que más lo necesitan».