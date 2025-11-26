Ibiza fija su hoja de ruta contra la violencia sexual infantil

El Consell Insular de Ibiza, en colaboración con Save the Children, ha celebrado este martes una jornada informativa y formativa dirigida a juristas, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de lo social, policías locales y representantes institucionales para presentar el cronograma oficial de implantación del modelo Barnahus en la isla. La consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, subrayó que Eivissa fue «la primera isla de Balears en iniciar este trabajo» y que ese impulso la ha convertido en «referente dentro de la comunitat autònoma».

Barnahus —‘casa de los niños’ en islandés— es un modelo europeo de atención integral a menores víctimas de violencia sexual que concentra en un entorno acogedor y adaptado todos los servicios necesarios para investigar y atender cada caso. Su objetivo es evitar que los niños y adolescentes tengan que peregrinar por comisarías, juzgados y hospitales y repetir su testimonio múltiples veces. En una sola sede y con estándares internacionales se garantiza el principio de las cuatro salas: entrevista especializada (incluida la prueba preconstituida para que el menor no tenga que declarar de nuevo en juicio), exploración médico-forense y atención psicológica continuada. «El modelo Barnahus no es solo un recurso, es un cambio de paradigma: garantiza que los menores no revivan el trauma y que todas las instituciones actúen de forma coordinada y especializada», afirmó Escandell.

El calendario compartido con todos los servicios prevé la creación del grupo de trabajo de implantación en Eivissa, la licitación del servicio y la puesta en marcha del centro, la adaptación del protocolo balear de abuso y explotación sexual infantil al modelo Barnahus y el desarrollo de protocolos interinstitucionales para asegurar una respuesta coordinada. El Consell reiteró su compromiso de liderar el proceso junto a ayuntamientos, cuerpos policiales, servicios sociales y ámbitos judicial y sanitario y con el asesoramiento de Save the Children.

«Con esta jornada, Ibiza da un paso decisivo hacia la implantación definitiva de un sistema que pone a los menores en el centro, reduce su estrés y ansiedad durante el proceso y mejora la calidad del relato y la eficacia del trabajo profesional, avanzando para convertirse en una isla puntera en la lucha contra la violencia sexual infantil», destacan desde el Consell.