Servicios sociales
Ibiza fija su hoja de ruta contra la violencia sexual infantil
El Consell presenta el cronograma de implantación del modelo Barnahus, que concentra en un solo espacio la atención policial, judicial, médica y psicológica
El Consell Insular de Ibiza, en colaboración con Save the Children, ha celebrado este martes una jornada informativa y formativa dirigida a juristas, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de lo social, policías locales y representantes institucionales para presentar el cronograma oficial de implantación del modelo Barnahus en la isla. La consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, subrayó que Eivissa fue «la primera isla de Balears en iniciar este trabajo» y que ese impulso la ha convertido en «referente dentro de la comunitat autònoma».
Barnahus —‘casa de los niños’ en islandés— es un modelo europeo de atención integral a menores víctimas de violencia sexual que concentra en un entorno acogedor y adaptado todos los servicios necesarios para investigar y atender cada caso. Su objetivo es evitar que los niños y adolescentes tengan que peregrinar por comisarías, juzgados y hospitales y repetir su testimonio múltiples veces. En una sola sede y con estándares internacionales se garantiza el principio de las cuatro salas: entrevista especializada (incluida la prueba preconstituida para que el menor no tenga que declarar de nuevo en juicio), exploración médico-forense y atención psicológica continuada. «El modelo Barnahus no es solo un recurso, es un cambio de paradigma: garantiza que los menores no revivan el trauma y que todas las instituciones actúen de forma coordinada y especializada», afirmó Escandell.
El calendario compartido con todos los servicios prevé la creación del grupo de trabajo de implantación en Eivissa, la licitación del servicio y la puesta en marcha del centro, la adaptación del protocolo balear de abuso y explotación sexual infantil al modelo Barnahus y el desarrollo de protocolos interinstitucionales para asegurar una respuesta coordinada. El Consell reiteró su compromiso de liderar el proceso junto a ayuntamientos, cuerpos policiales, servicios sociales y ámbitos judicial y sanitario y con el asesoramiento de Save the Children.
«Con esta jornada, Ibiza da un paso decisivo hacia la implantación definitiva de un sistema que pone a los menores en el centro, reduce su estrés y ansiedad durante el proceso y mejora la calidad del relato y la eficacia del trabajo profesional, avanzando para convertirse en una isla puntera en la lucha contra la violencia sexual infantil», destacan desde el Consell.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»