El Ibavi construirá ocho viviendas públicas en el antiguo Mercat Pagès de Ibiza para jóvenes empadronados

"Planeamos reducir en un 80% la lista de demandantes de vivienda social en Ibiza con la construcción de viviendas públicas", afirma Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, en la presentación el plan constructivo de la primera de las viviendas que se construirán con el apoyo del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi). Esta primera promoción, ubicada en la calle Vicent Serra i Orvay 18, donde se ubicaba el antiguo Mercat Pagès, constará de ocho viviendas de dos y tres habitaciones. Para la construcción de estas viviendas, el Consistorio ha cedido los terrenos al Ibavi, quien se encargará de su construcción.

"Las viviendas estarán destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años que, además, lleven un mínimo de 10 años empadronados en nuestra ciudad", explica Triguero durante la rueda de prensa. Con un presupuesto aproximado de 1,8 millones de euros, está previsto el comienzo de la obra en 2026. "Una vez iniciada, el plaza de obra suele durar entre 14 y 18 meses", cuenta José Luis Mateo, conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear. La previsión inicial era que fueran 10 viviendas, aunque finalmente el Ayuntamiento de Vila se quedará dos para otros usos. "Todavía está por determinar, pero hemos detectado que asociaciones y colectivos sociales tienen dificultades para encontrar locales en los que realizar su labor y podrían destinarse a ese uso", declara el alcalde.

José Luis Mateo y Rafael Triguero, en la visita de los locales reconvertidos en viviendas / Vicent Marí

Pisos de dos y tres dormitorios

El edificio del antiguo Mercat Pagès contará con seis viviendas de dos dormitorios, de las cuales una de ellas estará adaptada para personas con discapacidad. Las otras dos serán dúplex de tres habitaciones. "Queremos construir hasta mil viviendas en la ciudad de Ibiza, y cuanto más rápido podamos hacerlo mejor", declara Triguero. "Somos muy conscientes del desafío que tenemos por delante. La promoción de la vivienda pública es un eje central del plan de choque de este gobierno en materia de vivienda", añade Mateo. El conseller coincide con el alcalde en la necesidad de construir estas mil viviendas para "afrontar este desafío".

Respecto al precio del alquiler que tendrán estas nuevas viviendas públicas, tanto Triguero como Mateo declaran que aún no está determinado, aunque aseguran que será asequible. "En ningún caso sobrepasarán el 30% de los ingresos de los demandantes", delcara Mateo, quien añade además que serán contratos de alquiler de siete años de duración con posibilidad de prorrogarse.

El edificio de Mercat Pagès se ha beneficiado para su reforma y construcción de ocho nuevas viviendas de un procedimiento para acelerar los trámites en los nuevos proyectos de vivienda pública, a través de la nueva ley 4/2025 del 18 de julio. De esta manera, las promociones de vivienda pública "pueden ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación más ágil, como ocurre con otras infraestructuras como centros educativos o sanitarios", explica el conseller, quien añade que esta acción "nos permite reforzar el plan de choque para facilitar más vivienda a los residentes".

Cinco nuevas promociones

Actualmente el Ibavi trabaja con cinco promociones en la isla de Ibiza. "Dos los encontramos con suelos cedidos por el ayuntamiento de Ibiza, otros dos por el Consell Insular y uno por el ayuntamiento de Sant Antoni", aclara Mateo. De estas cinco promociones, para 2026, el Ibavi prevé iniciar la construcción de otro bloque de viviendas en Can Cantó, que constará de 51 pisos. El conseller también recuerda una sexta promoción en el barrio de Ca n'Escandell, aún en fase de urbanización, que prevé construir cerca de 170 viviendas. "El Ibavi tiene también una importante participación en este proyecto, aunque todavía está pendiente de alcanzar un último acuerdo con la empresa SEPES", matiza Mateo.

El edificio de la plaça de sa Drassaneta se reformará para construir tres nuevas viviendas públicas / Vicent Marí

Con estas cinco nuevas promociones, serán un total de 300 las nuevas viviendas públicas las que impulsa el Ibavi en Ibiza. En colaboración con los ayuntamientos, prevé construir hasta mil viviendas nuevas en la isla de Ibiza. "Pronto estaremos de vuelta para venir a presentar la nueva promoción de viviendas en Can Cantó", asegura Mateo.

Locales reconvertidos

Además de la construcción de nuevas viviendas, Vila prevé reconvertir seis espacios municipales y locales en viviendas gracias a la nueva ley 4/2025 del Govern balear. Dos ubicados en el barrio de sa Penya, en la calle del Retir número 18 y 20, cuyas obras comenzaron en el mes de marzo y se encuentran ya en su fase final. Otro se ubica en la plaça de sa Drassaneta. Se trata de un edificio que será reconvertido en tres viviendas y tres soluciones habitacionales destinados a los servicios sociales del Consistorio. El cuarto se encuentra en un terreno ubicado en la calle de sa Campanera, que, por el momento en un solar vacío pendiente de empezar a construir. De este se espera contruir hasta ocho viviendas, aunque todavía se está en fase de valoración. El último se encuentra en el retén de la policía local en el barrio de sa Penya.

"Estamos realizando un esfuerzo grande en el barrio de sa Penya para rehabilitar viviendas que podamos destinar, no solo a jóvenes residentes, sino también a personas mayores y familias monoparentales", explica Triguero. El alcalde cuenta también que se está trabajando para reconvertir más locales de este tipo en vivienda para residentes.