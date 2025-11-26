La Fira d'Art de Ibiza, una iniciativa para "visibilizar el arte local" en plena época navideña

"Una propuesta diferente para estas fechas navideñas, pensada para impulsar y dinamizar al arte local". Con estas palabras, la artista Diana Bustamante define uno de los principales atractivos de la segunda edición de la Fira d'Art de Ibiza, que acogerá la sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza. La iniciativa, impulsada por la propia Bustamante, se inaugurará este jueves a las 19 horas.

El proyecto nace de una reivindicación compartida por muchos creadores: "Estamos en una época en la que los artistas de las Pitiusas no tenemos prácticamente espacios para exponer". La creadora destaca, además, que iniciativas como esta "dan a los propios artistas el control mayoritario de la muestra y permiten depender menos de otros actores". Asimismo, califica esta cita como una "inmejorable oportunidad de promocionar a los artistas locales".

Bustamante considera que "los artistas locales necesitan una mayor visibilización". Por ello, defiende el papel que juega la Fira d'Art en este sentido.

También explica el objetivo de la fesria: "Queremos ser el punto de encuentro entre artistas nacidos o residentes en Ibiza y Formentera y la gente de la isla". Y agrega: "Somos la alternativa a otras muestras navideñas. Buscamos consolidarnos como una plataforma imprescindible para el arte contemporáneo de los artistas locales. Al final, somos una colectiva artística navideña".

17 artistas participantes

Esta edición reúne a 15 pintores y dos escultores. La desproporción entre disciplinas responde a una cuestión práctica: "Los cuadros ocupan menos espacio que las esculturas, así que no podíamos repartirlo de forma más equitativa".

Por otro lado, Bustamante, también comisaria de la feria, destaca que "prácticamente todos los artistas que formaron parte de la edición inaugural repiten participación este año".

La combinación de disciplinas artísticas se ve enriquecida por la variedad de tamaños de los lienzos. "Es una muestra que reúne obras medianas y grandes: cada artista tendrá uno o dos cuadros colgados en la pared del Club Diario. A ello se suma que cada uno ofrecerá, además, una carpeta con láminas pequeñas de sus pinturas".

Bustamante rememora con buen sabor de boca la experiencia vivida en la primera edición: "Fue todo un éxito. Tuvo una magnífica acogida por parte del público. Recuerdo que, a lo largo de aproximadamente un mes y medio acudieron a ver la exposición unas 600 personas. Fue una auténtica barbaridad y acabamos muy contentos".

Solo el tiempo dictaminará si se repite el éxito del año pasado, aunque las expectativas de la comisaria son muy altas.

Además de disfrutar del arte, está previsto, tal y como ya se hizo el año pasado, realizar visitas guiadas bajo demanda, a cargo de los artistas. Esta iniciativa, pendiente de confirmación, tiene como objetivo "conectar esta propuesta artística con la tradición creativa de la isla y acercar el arte a centros escolares o colectivos interesados".

Aunque el funciomiento de este año es similar a la de la edición anterior, hay algunas pequeñas novedades. "Este 2025, la organización ha contado con la ayuda de la gestora cultural Can Púnic Produccions S.L y, aunque, los participantes sean prácticamente los mismos que el año pasado, hay dos novedades: Julio Bauzà y Juan Costa-Hoevel". Este último falleció el pasado mes de mayo pero su familia ha cedido su obra para la muestra.

Al margen de Bauzà y Costa-Hoevel, el resto de participantes son: Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Julio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones

Horarios de visita

En cuanto a los horarios de visita para la muestra artística, los interesados podrán visitar la Fira d'Art de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre la apertura será de 10.30 a 13.30 horas, mientras que sábados y domingos se podrá acceder únicamente con invitación previa.