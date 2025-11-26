Fiesta retro y cine para celebrar el Día de las Personas con Discapacidad en Ibiza

El Consell de Ibiza, junto a Aspanadif y la plataforma Discared (Apneef, Apfem, Aspanadif, AIF, Aemif) y con la colaboración de los ayuntamientos de Eivissa y Santa Eulària, ha presentado la programación con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad del 3 de diciembre. “Este programa es una oportunidad para reconocer públicamente las capacidades, la creatividad y la fuerza de las personas con discapacidad, y para reforzar el compromiso institucional con la igualdad, la accesibilidad y la participación comunitaria”, subrayó la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell. Bajo el lema de la ONU para 2025, 'Fomentar sociedades inclusivas de la discapacidad para avanzar en el progreso social', la agenda propone actividades abiertas a toda la ciudadanía.

El calendario arranca el 28 de noviembre con la proyección de la película ‘El gegant des Vedrà’, de Héctor Escandell, en una sesión a las 10.30 horas en Multicines Eivissa dirigida a personas usuarias de la Xarxa d’Atenció a Persones amb Discapacitat. El 29 de noviembre, el paseo de Vara de Rey acogerá la fiesta inclusiva 'Ibiza Love Retro', con música y actividades entre las 19 y las 23 horas. Ya el 3 de diciembre, el Centre Cultural de Jesús será sede de la conferencia 'Patrimonio protegido para las personas con discapacidad', pensada para familias, profesionales, personas afectadas y público general, a las 18 horas. El programa culminará con la exposición de postales navideñas realizadas por personas usuarias del Centre de Cas Serres, visitable en la zona de cafetería de la sede del Consell del 3 de diciembre al 6 de enero, de 8 a 15 horas.

Recursos del Consell de Ibiza

Además de la agenda, el Consell ha detallado los recursos que gestiona para una atención integral orientada a la autonomía personal y a la inclusión. El Centre Ocupacional para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo atiende a diario a 43 usuarios con actividades terapéuticas, programas de mejora personal y servicios complementarios de comedor y transporte. El equipo lo forman un psicólogo-coordinador, una terapeuta ocupacional, una fisioterapeuta, una trabajadora social, una auxiliar administrativa y ocho monitores de atención directa. El Servicio de Asesoramiento e Inserción Laboral (SAIL-PD), cofinanciado por el SOIB y el Fondo Social Europeo, ha atendido en 2025 a 87 personas (52 hombres y 35 mujeres): 38 iniciaron un itinerario específico de búsqueda de empleo y 20 lograron incorporarse al mercado laboral, con un equipo integrado por un psicólogo-coordinador y dos orientadoras laborales.

En plazas concertadas con entidades sociales, el Consell mantiene recursos ocupacionales con Apfem y Aspanadif; centros de día especializados tanto para discapacidad intelectual (Amadiba) como física (Aemif); y 27 plazas de vivienda supervisada (repartidas entre Apfem y Amadiba) para fomentar la vida independiente. En total, suman 40 plazas ocupacionales, 30 de centro de día, 27 de vivienda supervisada y más de 100 plazas de transporte asociadas. La consellera Escandell recordó que Eivissa fue la primera isla balear en impulsar este modelo de trabajo coordinado y reivindicó “seguir avanzando desde la participación plena como indicador real del progreso social”.