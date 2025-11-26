Cartas inclusivas para Papá Noel y los Reyes Magos en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado este miércoles los nuevos modelos de cartas dirigidas a Papá Noel y a los Reyes Magos, elaboradas con criterios de accesibilidad e inclusión para garantizar que todos los niños del municipio puedan disfrutar de la ilusión navideña sin barreras, según informa el Consistorio en un comunicado.

Las cartas, disponibles en lectura fácil, con pictogramas, adaptaciones visuales y también en braille, podrán descargarse gratuitamente en la web municipal (www.eivissa.es). En el caso de las versiones en braille, las familias deberán contactar con la concejalía de Bienestar Social para recibirlas personalmente. El Consistorio remitirá además estos materiales a centros educativos, asociaciones y entidades locales para asegurar que lleguen a todos los menores.

Cartas en braille. / ADE

Una Navidad inclusiva

La iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de convertir Ibiza en una 'Ciudad de la Inclusión', un objetivo que se ha ido materializando a través de diversas medidas durante los últimos meses, apuntan.

La concejala de Bienestar Social, Lola Penín, destaca el nuevo programa de cine inclusivo, impulsado junto a Aficine, que se celebra el primer sábado de cada mes con proyecciones adaptadas: salas con luz tenue, volumen más bajo y materiales con pictogramas para facilitar la comprensión. También se han instalado bucles magnéticos en todas las salas de Can Ventosa y en las oficinas de atención ciudadana para mejorar la accesibilidad auditiva.

Cartas inclusivas. / ADE

La Fira de Nadal también incorpora medidas inclusivas. Todos los jueves, entre las 17 y las 19 horas, la feria funcionará sin ruidos ni luces fuertes, además de contar con una pasarela adaptada para facilitar la movilidad. Tras la inauguración oficial de las fiestas, la carpa municipal acogerá el evento inclusivo Ibiza Love Retro, organizado junto a Aspanadif y Addif.

Asimismo, la tradicional Caseta de Papá Noel ofrecerá acceso prioritario para los niños con discapacidad, y la Cabalgata de Reyes dispondrá de espacios reservados para personas con discapacidad y sus familias, además de cascos antirruidos destinados a menores con hipersensibilidad acústica. Todos los conciertos, espectáculos pirotécnicos y actividades municipales contarán igualmente con zonas adaptadas.

Accesibilidad en playas, transporte y espacios públicos

El Ayuntamiento recuerda que la playa de ses Figueretes es actualmente un referente en accesibilidad gracias a su pasarela adaptada, zona de baño inclusiva, espacios de sombra, bancos, WC y ducha accesibles y sillas anfibias que permiten entrar y salir del agua con seguridad, detallan desde el equipo de gobierno municipal.

En materia de movilidad, los autobuses municipales serán totalmente accesibles y el servicio de taxi adaptado amplía su horario a la franja nocturna para responder a una demanda histórica de las familias. También se ha incrementado el número de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, "con mensajes de concienciación para fomentar su buen uso".

Paralelamente, el Consistorio ha iniciado los trabajos para constituir la Mesa de Accesibilidad e Inclusión, "un órgano en el que las asociaciones del municipio tendrán voz directa para diseñar y supervisar los proyectos en esta materia".

"Con estas cartas inclusivas simbolizamos la ciudad que queremos: una Ibiza que avanza para asegurar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de vivir una Navidad llena de magia e ilusión, independientemente de sus capacidades", concluye Penín.