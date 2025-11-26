La campaña de comercio de Navidad de Ibiza eleva el premio a 9.000 euros para gastar en un día

La Asociación de Comercio de Pimeef, con el apoyo del Consell Insular y de los cinco ayuntamientos de Ibiza, lanza la decimosexta edición de su campaña navideña con un impulso inédito: el premio crece de 6.000 a 9.000 euros para gastar en un solo día y el número de boletos promocionales sube de 60.000 a 70.000. Unos 250 comercios de toda la isla participarán en esta acción que busca dinamizar las compras desde el viernes 28 de noviembre de 2025 —coincidiendo con el Black Friday— hasta el 5 de enero de 2026, fecha límite para la entrega de boletos por parte de los establecimientos; el sorteo se celebrará el viernes 9 de enero en la sede de Pimeef.

El funcionamiento es sencillo: los clientes mayores de edad reciben boletos al comprar en los comercios adheridos; de entre todos, una 'mano inocente' —el niño o la niña ganador/a del Concurso Infantil de Felicitaciones Navideñas de Pimeef— extraerá el único boleto premiado (y cuatro suplentes por si no se localiza al ganador en 72 horas). La persona agraciada dispondrá de un saldo virtual de 9.000 euros que deberá gastar en un día, con un máximo de 900 euros por comercio y un mínimo de 300 euros en el establecimiento que dio el premio, en una ruta de compras que se acordará con la organización —preferentemente en enero— y que será seguida por los medios locales.

Los comercios interesados

Las redes de Pimeef Comerç (Instagram y Facebook) difundirán la campaña y el resultado del sorteo con el consentimiento del ganador. Las bases recogen, además, las habituales cláusulas de protección de datos y las incompatibilidades: no pueden participar propietarios, socios ni empleados de los comercios adheridos, ni sus familiares directos.

Los comercios interesados pueden recoger sus talonarios en Pimeef o reservarlos en el 971 30 29 11; la participación implica la aceptación íntegra de las bases, que especifican la confección de 70.000 boletos —en talonarios de 100— para repartir entre la clientela durante el periodo promocional. Con esta edición reforzada, Pimeef Comerç busca anticipar el ambiente navideño y consolidar un “pistoletazo de salida” a las compras que beneficie al pequeño comercio de toda la isla.

Durante la presentación, junto al técnico de Comercio de Pimeef, Vicente Tur, estuvieron representantes del Consell y de los ayuntamientos: María Fajarnés (Consell d’Eivissa), Álex Minchiotti (Eivissa), Miguel Tur Rubio (Santa Eulària), Lourdes Marí (Sant Josep), Miguel Tur Contreras (Sant Antoni) y M. Carmen Rodríguez (Sant Joan).