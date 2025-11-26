Balance de gatos esterilizados en Sant Antoni: más de 1.600 en dos años

Entre julio de 2023 y julio de 2025 se han censado 2.685 gatos, se han esterilizado 1.659 y se han dado 316 en adopción en Sant Antoni. En este periodo también se ha intervenido en conflictos vecinales y se ha abierto un expediente sancionador por abandono, con multa prevista de 10.001 euros. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha dado estos datos en el marco de la presentación este martes de una nueva campaña municipal de concienciación sobre la tenencia responsable de animales domésticos en la vía pública

La campaña se enmarca en las acciones que el Ayuntamiento ha desarrollado en los últimos años. En materia de colonias felinas, Sant Antoni aprobó en 2023 el Programa Integral de Gestión Ética y ha impulsado su control poblacional mediante los métodos CER y CEA, además de poner en marcha un servicio veterinario 24 horas con Animals Vet.

En cuanto a la gestión de perros, el Ayuntamiento mantiene un convenio con la Fundación Can Gossos para su custodia y tratamiento veterinario. Actualmente hay seis expedientes en trámite por abandono y el censo municipal registra 470 perros, incluidos los considerados potencialmente peligrosos.

Asimismo, se han actualizado los paneles informativos sobre sanciones y se han instalado nuevos carteles en nueve puntos del municipio.

El Consistorio trabaja ya en varias iniciativas para el próximo año, como un convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios de las Islas Baleares (Covib) para abaratar el microchipado, charlas escolares sobre tenencia responsable y la búsqueda de un emplazamiento para crear un parque canino municipal.