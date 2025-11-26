Ángeles Gallardo y Pilar Daviu, dos agentes "imprescindibles" para la lucha contra la violencia de género

El pasado martes se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género. Aunque ya ha pasado el 25N, los reconocimientos para quienes luchan contra esta gran lacra social en las Pitiusas no cesan. Prueba de ello son los premios Meninas 2025, entregados este jueves por la tarde, a las policías Ángeles Gallardo y Pilar Daviu.

Las agentes, responsables en Ibiza y Formentera del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), reciben en la sede en Ibiza de la Universitat de les Illes Balears (UIB) el prestigioso galardón, que consiste una pequeña escultura inspirada en la emblemática obra pictórica ‘Las Meninas’ (1656) del reconocido artista español Diego Velázquez.

Pilar Daviu Iizquierda de la imagen) y Ángeles Gallardo (derecha), las dos galardonadas en los premios Meninas 2025. / Vicent Marí

Daviu, con su Menina en la mano, se muestra muy feliz con el galardón: "Es un premio que me hace mucha, mucha ilusión", confiesa, con gran convicción, la experimentada agente.

Para la premiada, este reconocimiento va más allá del desarrollo de su oficio: "Además de un compromiso profesional, es un gesto que demuestra un fuerte compromiso como mujer y persona convencida de que toda violencia machista nos denigra como sociedad".

La responsable pitiusa de VioGén apela al espíritu ciudadano para poner punto y final a esta problemática: "Para eliminar la violencia de género necesitamos del compromiso colectivo. Solo con ese compromiso podremos construir una sociedad libre".

Por su parte, Daviu habla sobre la "dureza" a la que se enfrenta en el día a día como agente: "Cuando recibimos un aviso de un caso de violencia de género, se genera en el cuerpo policial un clima de mucha tensión y adrenalina. Es normal, ya que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero debemos ayudar a la víctima".

Existen distintos tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica o vicaria, entre otras. Aunque Daviu muestra su preocupación por todas, alude "a la violencia de género ejercida delante de niños y niñas". "Esta nos genera todavía más tensión —explica en referencia a los agentes—, pero para eso estamos, para socorrerles y aportar nuestro granito de arena".

Daviu expresa un deseo: «Ojalá, de aquí a unos cuantos años, podamos decir que ha desaparecido la violencia de género. Es difícil, pero creo que es posible».

La violencia de género es una realidad a nivel nacional, de la que "tampoco se escapan ni Baleares ni las Pitiusas", según indica, durante la breve ceremonia de condecoraciones, la directora insular del Estado en Eivissa y Formentera, Raquel Guasch Ferrer, quien agrega: "Es una situación dura. Ni es un problema del pasado ni algo que podamos pasar por alto. Hemos avanzado en muchos aspectos para construir una sociedad en la que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres".

A pesar de la mejora, Guasch lamenta que "aún existen desigualdades de género". La directora insular concluye su breve discurso con unas palabras de agradecimiento hacia las dos protagonistas de la jornada: "Sois personas imprescindibles".

"Es la primera vez en las Pitiusas que se entregan a dos personas"

Los premios Meninas son unos galardones impulsados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, institución dependiente del Ministerio de Igualdad. Se trata de un proyecto estatal, nacido en 2004, que homenajea a quienes contribuyen a poner fin a la violencia machista. Sin embargo, desde hace unos años reconoce también, en este sentido, la labor a escala autonómica y local.

Aunque en las Pitiusas se celebra desde hace años, esta "es la primera vez en la que se entregan dos premios a dos personas diferentes", según indica Guasch, quien añade: "Hasta ahora solo se entregaba un premio Menina en toda Ibiza y Formentera".