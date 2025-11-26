Alerta amarilla por mala mar en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera hasta las 15 horas de este miércoles. La previsión es de viento del norte y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros de altura.

Se espera una semana de tiempo variable en Ibiza y Formentera, seguida de varios días de estabilidad antes de la llegada de un nuevo frente el domingo.

El miércoles 26 será el día más inestable de la semana. Las precipitaciones serán probables durante la mañana, con un 60% de probabilidad, aunque tenderán a remitir a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán frías, entre 10 y 15 grados, y la cota de nieve quedará entre los 900 y los 800 metros en la Península, reflejo de la masa de aire frío que afecta a buena parte del país.

A partir del jueves 27, el tiempo se estabiliza claramente. El sol será el protagonista con cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas algo más suaves y un ambiente más agradable, con mínimas de siete a 11 grados y máximas de 16 a 18 grados. Los vientos serán en general flojos, variables o de componente oeste y suroeste, sin avisos activos.

Domingo: vuelve la lluvia

El domingo 30 regresará la inestabilidad, con un 80% de probabilidad de lluvia, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 18 grados y el viento rolará a norte con rachas moderadas.