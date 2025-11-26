Ahorrar en gasolina: este es el día más barato para repostar

Encontrar estrategias para ahorrar en el gasto de repostaje se ha convertido en una prioridad para muchos conductores, sobretodo con los cambios de los precios del carburante. Según un analisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre la evolución de los precios en más de 12.000 gasolineras de toda España destaca que el día que elijas para llenar el depósito puede marcar una diferencia de varios euros.

El estudio anual de la OCU confirma que los lunes son el mejor día para repostar, una tendencia que se repite cada año. El inicio de la semana los precios del carburante tienden a relajarse tras la subida típica de los fines de semana por la demanda provocada por viajes, escapas y desplazamientos durante el sábado y el domingo. Esto se traduce en un ahorro de casi 5 euros por cada depósito de 50 litros, en caso de repostar el primer día de la semana.

Tres días malos para repostar

En el mismo estudio, la OCU señala que los días con precios más altos son viernes, sábado y domingo, a causa del incremento de la demanda por lo anteriormente mencionado. Los días señalados, como vísperas de puentes y festivos, los conductores suelen ser previsores y deciden llenar los depósitos para estos desplazamientos, que encarece hasta un 5% respecto a la comparación con los precios de mitad de semana. Y no solo el día es importante para realizar esos repostajes, también hay que contar con la hora a la que se haga: la mejor franja según la OCU es antes de las 10 de la mañana.

La respuesta a esto es que el combustible es más denso cuando está en frío, evitando así que se expanda y evapore. Si por lo contrario llenas el depósito durante las temperaturas más altas del día, entre las 11 y 17 horas, implica obtener menos cantidad real por el mismo precio. Además, por esta misma razón, aconsejan repostar cuándo el vehículo se encuentre en una temperatura no muy alta.

Gasolina o diésel

El tipo de uso dependerá de la elección entre ambos combustibles. En el caso del diésel es el más rentable en caso de largas distancias por su consumo de entre un 15 y un 20% menos. A diferencia de la gasolina, que se recomienda para un uso urbano y trayectos cortos. Con las inovaciones en motores más eficientes, estas diferencias se han conseguido reducir a largo plazo.

Por otro lado, el tipo de conducción también afecta al consumo del combustible. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), una conducción eficiente consigue reducir hasta un 35% el consumo. Para ello, es importante no apurar en el cambio de marchas, arrancar sin pisar el acelerador, mantener una misma velocidad y evitar frenazos o acelerones innecesarios, tener un buen mantenimiento de los neumáticos y moderar el uso del aire acondicionado siempre que las condiciones meteorológicas lo permita.

En caso de que cumplas con todas estas indicaciones, podrás ahorrar en cada repostaje de gasolina, un gasto que podrás notar en tu economía a final de cada mes.