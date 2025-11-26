Alerta alimentaria por presencia de metal y caucho en sopas Knorr

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emitió este miércoles una alerta tras detectar la presencia de piezas de metal y caucho en un lote de sopa deshidratada de la marca Knorr. El aviso se produjo después de una notificación procedente de Rumanía, que activó los mecanismos de seguridad alimentaria a nivel europeo. Los productos afectados corresponden a los lotes 527922C93 y 528022C93 de la sopa de pollo con fideos de Knorr, comercializada a temperatura ambiente y con fecha de caducidad en abril de 2027.

Según la información facilitada por Aesan, la distribución inicial del producto alcanzó a Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Sin embargo, el organismo no descarta que se hayan producido redistribuciones a otras comunidades autónomas. Fuentes de Unilever, empresa responsable de la marca Knorr, confirmaron que el producto afectado “ya ha sido identificado”, y que la cantidad distribuida es limitada. También informaron de que los artículos han sido bloqueados y retirados de los lineales de los supermercados, y que mantienen contacto directo con las autoridades “con toda la gestión en marcha”.

Ante esta situación, Aesan recomienda a los consumidores que tengan en casa alguna unidad perteneciente a los lotes señalados que eviten su consumo y procedan a su devolución según las instrucciones habituales de los establecimientos donde fueron adquiridos.