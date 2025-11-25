La mansión con seis dormitorios donde desconectar en Ibiza

La burbuja del lujo en Ibiza sigue inflándose sin freno. La agencia Best ha sacado al mercado una espectacular mansión valorada en 12 millones de euros, una cifra estratosférica.

Esta nueva villa, ubicada en un terreno privado de 11.300 m² entre Santa Gertrudis y Sant Rafel, tiene un patrón habitual: arquitectura contemporánea, suelos de hormigón pulido, ventanales kilométricos y una privacidad casi hermética. Un refugio perfecto… para quien pueda pagarlo.

Una de las estancias de la mansión con seis dormitorios / Best

Seis dormitorios de lujo

La villa cuenta con una sala de estar principal de 172 m², abierta al exterior mediante puertas de cristal de suelo a techo. A ello se suma un gran espacio diáfano de 274 m², que integra salón, comedor y una cocina italiana equipada con electrodomésticos Gaggenau de alta gama, pensado para reuniones de gran formato. En la entreplanta se ubica una sala de relajación de 58 m², equipada con una televisión y sistema multimedia integrado.

La zona de descanso está compuesta por seis dormitorios, todos con entrada privada, aire acondicionado y acabados premium. La suite principal, de 144 m², incluye un baño abierto con bañera exenta, ducha y una terraza privada con vistas al mar. Otra de las habitaciones cuenta con piscina cubierta privada climatizada, un detalle poco habitual incluso en las propiedades más exclusivas de la isla. Los dormitorios de invitados, ubicados estratégicamente en los jardines, ofrecen terrazas privadas y un nivel de independencia que recuerda a un complejo boutique más que a una residencia particular.

Una de las seis habitaciones de la mansión con seis dormitorios / Best

Equipamiento para vivir sin renunciar a nada

La oferta de servicios completa el carácter ostentoso de la mansión: piscina de agua salada y un solárium de 600 m², pista de tenis privada, zona exterior con barbacoa y comedor, sistema de sonido Bose, wifi y minibares distribuidos en puntos clave.

Can Oli se presenta como "un oasis para un comprador de alto poder adquisitivo", sin embargo, su precio millonario vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre el lujo creciente y la realidad habitacional de muchos residentes de Ibiza.