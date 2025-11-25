Lorena, víctima de violencia machista en Ibiza: “El día a día era terrorífico, pensabas que mañana acabaría, pero no acababa”

El centro cultural Cervantes acogió este lunes por la tarde un coloquio organizado por el PSOE con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad, moderada por Clara Rosselló, contó con la participación de expertas en educación y psicología, así como con los testimonios de dos mujeres que han sufrido violencia machista: Carmen y Lorena.

Carmen relató cómo, hace 45 años, logró separarse de su marido tras sufrir violencia física y psicológica, en un contexto en el que las mujeres no contaban con recursos ni con apoyo social ni institucional. Por su parte, Lorena compartió su experiencia más reciente: hace diez años se separó de su pareja y agresor, y vivió durante años “un terrorífico día a día que pensabas que mañana acabaría, pero que no acababa”. Ambas coincidieron en que las mujeres necesitaban ayuda para dar este paso y superar la “vergüenza de separarse de la persona de la que se habían enamorado”, un marido que se convirtió en “el peor monstruo”.

En esta jornada, Pilar Ribas Torres, secretaria de Igualdad de la Federación Socialista de Ibiza, subrayó que este año el foco se centra en la violencia vicaria, un tipo de maltrato “tan cruel que hasta nos cuesta ponerle nombre”, definido como aquel en el que los agresores utilizan a los hijos para hacer daño a las madres.

Violencia vicaria: “Es matar para hacer daño y condenar a una mujer a una cadena perpetua de dolor”

Los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género reflejan la gravedad de la situación: al menos 65 menores han sido asesinados en España desde 2013 en el marco de la violencia de género. Ribas describió la violencia vicaria como un acto extremo de crueldad: “Esto es matar para hacer daño y condenar a una mujer a una cadena perpetua de dolor”. La futura ley específica sobre violencia vicaria se encuentra en tramitación y, aunque “llega tarde” para tantas madres víctimas, Ribas insistió en que “es más necesaria que nunca”.

El PSOE defiende intensificar los protocolos de protección de menores y mejorar la coordinación institucional para evitar que los hijos sean utilizados como instrumentos de violencia. “No podemos aceptar que los hijos se conviertan en instrumentos de tortura emocional”, afirmó Ribas.

La Federación Socialista de Ibiza completó el programa de actividades con motivo del 25N con dos actos más: el viernes 28 de noviembre, a las 19 horas, se celebrará en la sede de la Federación la charla 'El tratamiento de la víctima en la UFAM', impartida por la subcomisaria del Cuerpo Nacional de Policía Jimena López. El sábado 29 de noviembre, a las 18 horas, se proyectará la película 'Soy Nevenka' en la sede de la Agrupación Socialista de Sant Josep, seguida de un debate moderado por la diputada Milena Herrera sobre el caso y su relevancia en la actualidad.