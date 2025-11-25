"Tiran restos de obra y hasta bolsas de basura desde la moto"

"Esto es una vergüenza. El Ayuntamiento de Santa Eulària lo sabe de sobra, hemos hecho denuncias con fotos a la Línea Verde y hemos llamado, pero no hacen nada". Es la denuncia de uno de los vecinos que viven en la zona de Can Rova y Can Simon y que están "desesperados" con lo que ven todos los días en los contenedores de basura que hay al principio del camino en el que viven. Recurren a la prensa, señalan, después de que desde el Ayuntamiento, a pesar de las quejas, "no hayan hecho nada".

Explican que, como los contenedores están medio escondidos, mucha gente aprovecha para dejar residuos. Lo hacen tanto personas particulares que tiran la basura fuera del horario y recurren a esta zona para burlar una posible multa, ya que los contenedores no están a la vista y no han visto nunca a la policía por la zona. Pero, también, lamentan, es un lugar habitual en el que pequeñas empresas de chapuzas y reformas aprovechan para dejar los restos de los trabajos que están haciendo. En estos casos, critican, los dejan fuera de los contenedores, ya que no caben en ellos, lo que impide que quienes se acercan en los horarios legales para dejar su basura, no puedan hacerlo correctamente, dentro de ellos, porque ni siquiera pueden acercarse.

"Hemos visto de todo, un día me paré a regañar a unos hombres que estaban tirando botes grandes de pintura y restos de obra", comenta uno de los vecinos, que señala que se bajaron de una furgoneta blanca sin ningún logo o inscripción, de manera que no pudieron denunciar a la empresa. "Pero, ¿de qué sirve?, todos hacen lo que quieren", continúa. "He visto lanzamientos de bolsas desde una moto en marcha, una vez se quedó una enganchada en las ramas del olivo", señalan. "Lo hace gente que pasa por ahí y a la que le viene bien, de camino. En verano hay quien deja sacos de basura grandes justo delante de los contenedores a pesar de que están vacíos. Suele ser dos veces por semana", indican.

"El Ayuntamiento de Santa Eulària, incluso el concejal, lo sabe más que de sobra porque estamos hartos de denunciarlo", comenta una vecina, que confiesa, de forma bastante gráfica que está "hasta el moño". Además, el pasado mes de junio estos mismos vecinos ya denunciaron públicamente lo que estaba pasando. En aquel momento, aún estaba funcionando el asentamiento chabolista ilegal Can Rova 2. En aquel momento, desde el Consistorio justificaron que esto se debía a que los contenedores son pequeños, de un modelo antiguo, y que se estaban cambiando en todo el municipio. También achacaban la acumulación de basura en los contenedores a que estos estaban dimensionados para los vecinos y no para los centenares de residentes en el asentamiento.

Además, recordaban que están en una zona especialmente concurrida, cerca de un polígono industrial, el de Can Bufí, y en el camino que conduce a la cantera "donde también se generan residuos que se depositan ahí con asiduidad". Además, prometía estar "trabajando para mejorar la situación" en este punto y ajustando los horarios y frecuencias con la nueva concesionaria.

"Hace unos días mandamos foto y mensaje a la Línea Verde del Ayuntamiento y la petición de poner cámara de vigilancia y acondicionar esto de nuevo. A ver si hacen algo ya", insisten los vecinos.