Laboral
El STEI solicita las pagas extra no abonadas a funcionarios durante años
EFE
El STEI ha presentado un recurso por la vía administrativa en el que reclama el abono retroactivo desde hace cuatro años de partes de las pagas extraordinarias de docentes, personal sanitario y funcionarios de los servicios generales de la Comunitat Autònoma que considera quelos trabajadores no han percibido.
El recurso del sindicato reclama el cobro íntegro de las dos pagas extraordinarias, según los términos que establece el artículo 22.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, «por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias».
El STEI detalla que los únicos complementos excluidos de las pagas extraordinarias son el «complemento de productividad» (artículo 121.3.d) y los «servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo», que se corresponden con las «gratificaciones» del artículo de la Ley 3/2007.
Una vez revisadas las nóminas del personal del Servicio de Salud, el STEI considera que han dejado de percibir varios complementos retributivos en sus pagas extra. En concreto, menciona el complemento de carrera profesional, el específico singular por trabajo a turnos para el personal de la atención hospitalaria y el complemento específico especial por servicios en Formentera y el complemento de productividad fija, que nada tiene que ver con el complemento del mismo nombre del artículo 121.3d.
El sindicato estima que lo que han dejado de cobrar se sitúa entre los 748 y los 2.188 euros por cada trabajador, en cada paga extra.
Como la Ley General Presupuestaria y la Ley de Finanzas de la CAIB establecen que el plazo de prescripción de las deudas de la Administración es de cuatro años, el STEI reclama el pago por ese período de tiempo con efectos retroactivos.
