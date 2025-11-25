Sant Antoni y Aspanadif lanzan una campaña para fomentar la tenencia responsable de animales

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado una nueva campaña municipal de concienciación sobre la tenencia responsable de animales domésticos en la vía pública. La iniciativa, impulsada junto con la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera (Aspanadif), se desarrollará durante dos meses a partir de diciembre de 2025 y abarcará todo el municipio, incluidos los barrios de Ses Païsses y Sa Serra.

La acción tiene como objetivo mejorar la convivencia ciudadana, fomentar el civismo y reforzar el bienestar animal, al tiempo que ofrece oportunidades laborales a personas con discapacidad.

La concejala de Medio Ambiente, Limpieza y Playas y Bienestar Animal, Pepita Torres, subraya la importancia de cumplir con la normativa vigente sobre animales, además de las consecuentes sanciones por incumplimiento: "Mantener las calles en buen estado es responsabiidad de todos. Con esta iniciativa buscamos facilitar información, recursos y acompañamiento a la ciudadanía, a la vez que ofrecemos una oportunidad laboral a los usuarios de Aspanadif", señala.

Por su parte, Jorge Nacher, edil de Bienestar Social, agradece la participación de la ciudadanía. El consejal también destaca la inclusividad del proyecto: "Es un orgullo poder trabajar un año más con estas contrataciones, que demuestran que en Sant Antoni creemos en la inclusión y en ayudar a las personas que más lo necesitan", afirma.

El presidente de Aspanadif, José Luis Jofré, celebra que el Consistorio continúe apostando por iniciativas que abren puertas a la integración laboral: "Este tipo de iniciativas permiten servir de ejemplo para otras instituciones y empresas".

Un contrato reservado para la inclusión

La campaña se articula mediante un contrato reservado destinado a fomentar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, en línea con la Ley de Contratos del Sector Público. El Ayuntamiento ha formalizado un acuerdo con Aspanadif por un importe de 14.800 euros —17.908 euros con IVA— y una duración de dos meses. Esta actuación se suma a la reciente colaboración con la Fundació Deixalles en zonas como Can Bonet y ses Païsses.

El Ayuntamiento pondrá en marcha equipos informadores que recorrerán las calles para recordar la obligación de recoger los excrementos de los animales y limpiar sus orines, tal como marca la ordenanza municipal y la Ley 7/2023 de protección animal, que contempla multas de entre 500 y 10.000 euros.

Los informadores repartirán bolsas para la recogida de excrementos, botellas para la limpieza de orines, folletos informativos y bolsas reutilizables. También recordarán a los propietarios la obligatoriedad de censar a sus perros, mantenerlos identificados con microchip y disponer de la documentación sanitaria actualizada.

Balance municipal en bienestar animal

La campaña se enmarca en las acciones que el Ayuntamiento ha desarrollado en los últimos años. En materia de colonias felinas, Sant Antoni aprobó en 2023 el Programa Integral de Gestión Ética y ha impulsado su control poblacional mediante los métodos CER y CEA, además de poner en marcha un servicio veterinario 24 horas con Animals Vet.

Entre julio de 2023 y julio de 2025 se han censado 2.685 gatos, se han esterilizado 1.659 y se han dado 316 en adopción. En este periodo también se ha intervenido en conflictos vecinales y se ha abierto un expediente sancionador por abandono, con multa prevista de 10.001 euros.

En cuanto a la gestión de perros, el Ayuntamiento mantiene un convenio con la Fundación Can Gossos para su custodia y tratamiento veterinario. Actualmente hay seis expedientes en trámite por abandono y el censo municipal registra 470 perros, incluidos los considerados potencialmente peligrosos.

Asimismo, se han actualizado los paneles informativos sobre sanciones y se han instalado nuevos carteles en nueve puntos del municipio.

El Consistorio trabaja ya en varias iniciativas para el próximo año, como un convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios de las Islas Baleares (Covib) para abaratar el microchipado, charlas escolares sobre tenencia responsable y la búsqueda de un emplazamiento para crear un parque canino municipal.