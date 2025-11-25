El PSOE denuncia un aumento del 23% en las listas de espera de dependencia

El PSOE ibicenco ha denunciado públicamente este lunes que las listas de los servicios de dependencia se han disparado en Ibiza por la «parálisis» del Govern y del Consell Insular, con un incremento de las listas del 23% en dos años.

Según han afirmado los socialistas en rueda de prensa, en julio 403 personas esperaban un servicio, 75 más que en 2023. El PSOE ha querido denunciar así el «colapso» en estos servicios «ante la inacción del Govern y del Consell».

Entre otras cosas, ha criticado la «falta de voluntad» del PP en la isla, puesto que hoy en día sigue habiendo un solar para construir una residencia en Sant Josep, aunque la formación ‘popular’ «se niega rotundamente» y mantiene el proyecto bloqueado.

La diputada Irantzu Fernández interpelará a la consellera balear responsable, Sandra Fernández, por incumplir el acuerdo del Parlament de la propuesta socialista de traspasar las residencias al Consell de Eivissa, un acuerdo aprobado hace unos seis meses. En este sentido, ha dicho que no han impulsado ninguna propuesta desde el Govern para realizar este trámite, aunque en el resto de islas se construyen nuevas plazas.

El diputado del PSIB-PSOE en el Parlament y portavoz socialista en asuntos sociales, Omar Lamin, ha considerado también que la primera mitad de la legislatura del de Govern de Prohens ha supuesto «dos años perdidos para las personas dependientes», una situación «especialmente grave» en Eivissa. Lamin ha recordado que Govern y Consell «han convertido la dependencia en un símbolo de su fracaso de gestión», haciendo crecer las listas de espera sin crear más plazas.

«La gestión de Prohens en materia de dependencia es «absolutamente nefasta, insostenible y profundamente injusta» con los más vulnerables.

Los datos del Govern

El PSOE ha asegurado que, según datos del Govern, en julio de 2023 las listas de espera para servicios de dependencia registraban 4.687 personas frente a las 7.086 del pasado julio, lo que supone una subida del 51,18%.

Lamin, además, ha remarcado que en Eivissa hay «más espera, menos respuesta y ninguna solución real», por lo que ha denunciado que los planes de choque anunciados no han tenido resultados, puesto que la gente «sigue esperando».

Según el diputado, Prohens «no ha sido capaz de proyectar ninguna nueva plaza de centro de día, ninguna nueva residencia», aunque el Govern mantiene centros acabados y cerrados.

Lamin ha exigido que el Govern y el Consell de Eivissa cumplan el traspaso de la gestión de las residencias públicas, con un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias con calendario y presupuesto.

Además, ha pedido que se impulse el nuevo centro de Sant Josep puesto que «sólo falta voluntad política» para ejecutarla.