Las obras para instalar el nuevo reloj de Vara de Rey comenzarán el 12 de enero

Vila volverá a tener un nuevo reloj en Vara de Rey pronto, que sustituirá al actual con estructura metálica. El inicio de las obras está previsto para el 12 de enero, tras las fiestas de Navidad, según el Ayuntaminento de Ibiza.

"Es mucho más práctico iniciar las obras tras las fiestas de Navidad, empezar ahora hubiera sido ir a marchas forzadas", indica el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. "Si se empezara ahora, se tendría que hacer en dos fases, por lo que se ha preferido esperar hasta el 12 de enero", añade Triguero.

El nuevo reloj, a diferencia de la actual estructura metálica con placas solares, que pretende emular un árbol, tendrá un estilo más "clásico", indica el alcalde, quien rechaza la idea de volver al antiguo reloj y termómetro de Vara de Rey previo al actual. "Hay otras ciudades históricas que tienen relojes en sus plazas principales de un estilo más clásico y tradicional. Ibiza también es una ciudad histórica, por lo que la idea es que podamos tener uno de este estilo", explica Triguero. "Retiraremos esta estructura metálica para colocar un reloj emblemático, típico de una ciudad histórica", añade el alcalde.

Un reloj con polémica

El reloj metálico de Vara de Rey, proyecto del despacho de arquitectos Alday y Jover, fue instalado en el año 2017 envuelto en polémica, al retirarse el antiguo reloj y termómetro que había servido como punto de encuentro para los ibicencos. Esta estructura cuenta también con termómetro, así como de ocho puntos para recargar dispositivos móviles. Sin embargo, en más de una ocasión la pantalla de dicho reloj se ha llegado a apagar y la temperatura marcada era errónea.

Con una estructura de acero gavanizado, pretende emular un árbol solar. Se compone de dos pilares que, a su vez, se extiende formando tres brazos. En sus extremos hay instaladas 40 placas solares de 80 vatios para un total de 3.2 KW de potencia máxima. El objetivo era que tuviera un carácter funcional y de ahorro energético para utilizar la energía almacenada en el alumbrado ornamental de la plaza. Con esta energía, el proyecto pretendía suministrar electicidad a las 52 tiras de LED de dos metros de longitud cada una, en total 104 metros, distribuidas por el paseo de Vara de Rey, plaza del Parque y los alrededores de la calle Jaume I.

El proyecto para la instalación del nuevo reloj de estilo clásico salió a licitación en septiembre por 601.124,92 euros, según informó Periódico de Ibiza y Formentera.