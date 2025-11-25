Metges del Món atiende a 315 mujeres en situación de prostitución en Ibiza

La magnitud de la prostitución como forma extrema de violencia contra las mujeres vuelve a quedar al descubierto en las cifras que Metges del Món de Balears hace públicas con motivo del 25N. Solo en lo que va de 2025, la entidad atendió a 315 mujeres en Ibiza en situación de prostitución. Un total de 1.215 en Balears, lo que sitúa a la isla pitiusa como uno de los territorios donde esta realidad adquiere una especial dimensión. Para la organización, estas cifras reflejan un fenómeno sostenido «por proxenetas y puteros», que perpetúa la explotación sexual y coloca a miles de mujeres «en un escenario de vulnerabilidad extrema».

Metges del Món insiste en que esta actividad debe entenderse como una violencia de género en su forma más cruda, que opera en paralelo a múltiples vulneraciones de derechos humanos. La entidad subraya que esta violencia no se limita al acto de explotación sexual, sino que provoca daños profundos y duraderos en la salud física, emocional y social de las mujeres. Las consecuencias no son solo individuales, sino también estructurales, y por ello la organización considera imprescindible nombrarlas y visibilizarlas con contundencia.

Secuelas que atraviesan el cuerpo y la mente

En su labor diaria, el equipo de la asociación encuentra un patrón repetido: mujeres con depresión, ansiedad, estrés postraumático, insomnio, dificultades para dormir, intentos de suicidio y consumo problemático de alcohol y drogas. Estos síntomas, explican, son el reflejo directo de la violencia continuada que sufren.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, muchas de estas mujeres se enfrentan a embarazos no deseados, dolores vinculados a relaciones forzadas, abortos espontáneos e infecciones de transmisión sexual, además de problemas ginecológicos recurrentes. El impacto físico también se extiende a lesiones musculares, dolor crónico y otras dolencias derivadas de un contexto de explotación permanente. En los casos más graves, la violencia pone en riesgo la vida de las mujeres.

El perfil detectado en 2025 confirma una tendencia clara: la mayoría de las personas atendidas tienen entre 25 y 44 años, proceden de Colombia, Venezuela y Paraguay y cargan con responsabilidades familiares tanto en España como en sus países de origen. Muchas son cabezas de familia y, por tanto, están sometidas a una presión económica constante. Su bajo nivel educativo o la falta de redes de apoyo agravan su situación.

Uno de los elementos más determinantes es la situación administrativa irregular, que limita su acceso a derechos y las deja expuestas a la explotación. La movilidad forzada —pisos temporales, traslados cada tres semanas y entornos controlados— añade un obstáculo adicional: dificulta las intervenciones de apoyo y rompe los vínculos de seguridad que podrían ayudar a iniciar un proceso de salida, indican desde Metges del Món, que señala que su trabajo con estas mujeres «se despliega en múltiples frentes».

Visitas a pisos y clubes

Sus equipos realizan prospecciones en calle, visitas a pisos y clubes y acompañamientos a recursos sanitarios y sociales. El itinerario de intervención incluye desde la entrega de material preventivo hasta talleres de autocuidado, espacios de mediación y actividades comunitarias que buscan reconstruir vínculos y ofrecer alternativas de apoyo real.

Además, la entidad ha intensificado la atención en entornos digitales, en los que también proliferan las redes de explotación. Este trabajo permite detectar situaciones de trata, informar a las mujeres sobre sus derechos y derivar a recursos especializados, recalca.

En paralelo, se ofrece atención psicológica y jurídica, «un pilar fundamental para abordar las consecuencias emocionales y la situación administrativa de muchas de estas mujeres». La organización ha acompañado a estas mujeres a realizar gestiones relacionadas con arraigo, extranjería, protección internacional o acreditación como víctimas de trata, además de realizar pruebas de embarazo, controles de ITS y derivaciones a servicios específicos como la consulta de enfermedades de transmisión sexual.

Prostitución y trata: dos realidades inseparables

Metges del Món subraya que la prostitución no puede entenderse sin la trata con fines de explotación sexual y que ambas realidades están alimentadas por un mercado sostenido por proxenetas y por la demanda masculina. Esta estructura, asegura, convierte a las mujeres en mercancía y las expone a una violencia que se mantiene gracias al beneficio económico de unos y al consumo de otros.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, la entidad reclama que se reconozca esta violencia como lo que es: una grave vulneración de derechos humanos que requiere políticas públicas valientes, recursos suficientes y un compromiso social firme para erradicarla.

Eivissa, señalan, «no es ajena a este fenómeno, sino uno de los escenarios donde se evidencia con mayor claridad». Los datos de 2025 lo confirman: 315 mujeres atendidas por la organización solo en esa isla, cada una con una historia marcada por la violencia y la necesidad urgente de protección.