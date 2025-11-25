Que el 97% del agua que llega a las depuradoras de Eivissa tenga tal exceso de salinidad que no sea posible aprovecharla después para la agricultura. La principal causa del problema es el mal estado de conservación del alcantarillado de la isla. Desde la Alianza por el Agua advierten que con esta salinidad nunca se podrá cerrar el ciclo del agua y reclaman que se acelere la renovación del alcantarillado.

Llama la atención

Las cuantiosas indemnizaciones que reclaman más de un centenar de conductores de Eivissa y Formentera por la compra de vehículos tras la multa impuesta a 21 empresas de automoción por parte de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia por prácticas abusivas, ratificada por el Tribunal Supremo. Todos los que compraron un coche de esas marcas entre 2006 y 2013 tienen derecho a una indemnización.

El nuevo empate de la UD Ibiza en el nuevo proyecto dirigido por el técnico Miguel Álvarez que no termina de arrancar. Al menos, en el encuentro de este domingo ante el CE Europa, los celestes marcaron un gol después de 437 minutos sin hacerlo, un récord para olvidar, y se pudieron ver brotes verdes. El equipo hizo un buen partido y pudo alzarse con la victoria. Esperemos que llegue pronto.