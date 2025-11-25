Iboshim celebra 15 años de historia, cultura y recreación fenicia en Ibiza

La Asociación Pitiusa de Recreación Histórica Iboshim celebrará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025 el acto central de su XV aniversario, bajo el título “15 años de historia”, en el Centro Cultural de Jesús, con una jornada conmemorativa que reunirá a autoridades, socios, antiguos miembros y colaboradores.

Fundada en 2010, Iboshim se ha consolidado como un referente cultural en las Pitiusas gracias a su labor continuada en la investigación, divulgación y recreación del pasado fenicio-púnico y mediterráneo de la región. Durante quince años la asociación ha desarrollado proyectos que combinan el rigor histórico con la divulgación educativa y cultural, acercando la historia a la ciudadanía.

El acto institucional comenzará a las 18 horas y contará con la presencia de representantes de entidades culturales y sociales, así como de la dirección de la asociación. La ceremonia incluirá un repaso a la trayectoria de Iboshim a través de explicaciones, audiovisuales y la entrega de un recuerdo personalizado a todas las personas e instituciones que han contribuido al desarrollo de la entidad a lo largo de estos años.

"La misma ilusión"

“Este aniversario no es solo una fecha, es un reconocimiento a todas las personas que han hecho posible que Iboshim llegue a donde está hoy. Quince años de proyectos, compromiso y trabajo colectivo que miran hacia el futuro con la misma ilusión del primer día”, ha finalizado la dirección de la Asociación.

El acto se celebra con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària y el Centro Cultural de Jesús.