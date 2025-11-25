Ibiza clama contra la violencia contra las mujeres: "Seguiremos siendo combativas por nuestras hijas"

“Rabia porque aÚn se niega”, afirma el manifiesto feminista con motivo del 25N de la Comisión 8M de Ibiza, integradA por asociaciones feministas como Dones Progressistes, Emprendada Feminista, Plataforma Pensionista Pitiusa y Ane, quienes denuncian la campaña de algunos partidos políticos para negar la existencia de la violencia de género y reducir los recursos destinados a ayudar a las víctimas. La violencia machista, reivindican: "Nos afecta a todas, a las más grandes y a las más pequeñas”.

La lectura del manifiesto se celebra este martes a las 20 horas en el Parc de la Pau, en Ibiza. Los asistentes escuchan cómo portavoces de la Comisión leen, además, el nombre de algunas de las víctimas de violencia de género en lo que va de año. «Son 80 mujeres, dos niños y una niña», reza el manifiesto, que no contabiliza sólo los casos de violencia de género sino todas las mujeres asesinadas por hombres. Marilina, Mercedes, Eva, Ginesa, Yoanna, Andrea, Pilar, Eugenia o Dolores. No son solo nombres. Son mujeres que fueron asesinadas en este 2025 víctimas de la violencia machista. Pero no son las únicas. Estas "83 resilientes", como afirma el manifiesto, engrosan ya la lista de todas las víctimas de la violencia de género desde que hay registros, cuando comenzaron a contabilizarse en 2010. Desde entonces, son ya 1.658 feminicidios registrados.

Muchos tipos de violencia

Las agrupciones feministas denuncian los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres en su día a día. “Pasa un día, pasa otro y convive con nosotros la violencia física, estética, vicaria, sexual, laboral, institucional, judicial, habitacional, económica, digital, obstétrica… y el asesinato”, denuncia el manifiesto. Por este motivo, argumenta “seguiremos siendo combativas, por nuestras hijas e hijos, amigas, vecinas y madres y abuelas del presente y del futuro”, añade.

Toda esta violencia genera situaciones de vulnerabilidad para la mujer, denuncia la Comisión 8M, dando lugar a que muchas mujeres se encuentren en esta situación hoy en día. “Cada feminicidio es una alerta ignorada, una vida arrebatada y una negligencia social e institucional”, denuncia. De acuerdo con el manifiesto, actualmente son más de 105.000 los casos activos en el sistema de protección VioGén, con miles de mujeres y menores que viven en esta situación de vulnerabilidad.

Negar la violencia de género

Violencia es, también, que “haya partidos políticos que nieguen la violencia de género y que propongan la desproteción de las víctimas”, denuncia la Comisión 8M de Ibiza. En su texto, las asociaciones feministas lamentan que esto esté causando una reducción y un recorte en los presupuestos y recursos públicos destinados a ayudar a las víctimas. “Así, solo perpetuamos la impunidad de los agresores”, denuncia.

Ante esta situación, la Comisión 8M se reivindica en este 25N como una "rabia feminista resiliente y combativa", reclama un futuro en el que mostrar esta resiliencia no sea una obligación. “No queremos ser resilientes a una mutilación genital, a matrimonios forzosos o al tráfico de mujeres y niñas”, reclama el manifiesto. Además, anima a toda la sociedad a implicarse en esta lucha, declarando que “la pasividad no es una opción”.

Fin del silencio

El control, el silencio, la vigilancia, el miedo o la manipulación son algunas de las acciones machistas que denuncian las feministas. “No me pegues, no me toques, no me violes, no me impongas tu pensamiento ni te atrevas a decirme que ropa debo llevar”, reclama el manifiesto, que añade que ante este tipo de actitudes y dejaciones no habrá más silencio. “No callaremos ante agresiones cuando salgamos de fiesta. No callaremos ante la desigualdad salarial, no callaremos ante infradiagnósticos de un sistema de salud machista ni ante una justicia que aún nos pregunta cómo íbamos vestidas en el momento de la agresión”, denuncian las feministas.

Por todo ello, la Comisión 8M reclama una serie de medidas para combatir la violencia de género desde la raíz. Entre ellas, las asociaciones feministas destacan la importancia de proporcionar más formación a los servicios que atienden a mujeres e hijos que son víctimas. También reclaman la importancia de contar con un sistema educativo que forme en la igualdad, así como garantizar una educación sexual que no moralice ni infantilice a los menores y que entienda la diversidad. Asimismo, también defienden la necesidad de reconocer las enfermedades como profesionales para los trabajadores de la llar, poner fin al "desmantelamiento de servicios públicos básicos" como la sanidad y la educación y más recursos para luchar contra la violencia institucional.

Estas son algunas de las cuestiones a las que desde la Comisión consideran más urgente y necesario poner una solución. No se olvidan, sin embargo, de las mujeres y niñas que viven en zonas de guerra y de conflicto en cualquier parte del mundo, ni de los genocidios como el que ocurre actualmente en Palestina, del que reclaman poner fin cuanto antes.

“Seremos resilientes y combativas hasta terminar con todas las violencias machistas”, concluye el manifiesto.