Ibiza aprueba este jueves la ampliación de Can Ventosa por 2,8 millones de euros
El proyecto añadirá dos plantas y elevará la superficie destinada a música de 300 a más de 1.200 metros cuadrados, con nuevas aulas, una gran sala de ensayo para más de cien músicos y mejoras de accesibilidad y seguridad.
El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa aprobará este jueves, en sesión ordinaria, el proyecto de ampliación del centro cultural Can Ventosa, una actuación incluida en el Plan de actuaciones estratégicas para modernizar la ciudad y dotada con 2.778.156,90 euros. La intervención, que se acomete en el año del centenario del edificio, multiplicará por cuatro la superficie destinada a actividad musical, pasando de 300 a más de 1.200 metros cuadrados gracias a la construcción de dos nuevas plantas.
“Esta ampliación es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento con la cultura y la educación y un paso adelante para consolidar Can Ventosa como gran corazón cultural y social de la ciudad”, ha señalado en un comunicado la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, quien ha subrayado que el Patronato de Música ganará espacio y condiciones para seguir creciendo y formando nuevas generaciones.
Nuevas aulas, salas y despachos
El plan prevé aulas modernas, salas de profesorado, despachos y una gran sala de ensayo con capacidad para más de cien músicos, además de la mejora de seguridad y accesibilidad mediante la ampliación del hueco del ascensor para instalar una cabina de mayor capacidad y la construcción de una escalera de emergencia exterior que conectará las nuevas plantas con la cubierta del auditorio.
La distribución incorporará en la segunda planta un despacho de 10 metros cuadrados junto a las escaleras; en la tercera planta, seis nuevas aulas, dos cabinas de ensayo, despachos para dirección y secretaría, sala de profesores y nuevos servicios; y en la cuarta planta, cuatro aulas adicionales y la gran sala de ensayo con sus servicios correspondientes.
El nuevo volumen se levantará sobre la Biblioteca Municipal, pero mantendrá acceso independiente por el número 13 de la calle Pere Francès, de modo que seguirá funcionando de forma autónoma respecto a la Biblioteca y al Auditorio.
