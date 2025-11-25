Homenaje a José Cerdà Gimeno, referente del derecho foral en Ibiza

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears celebró un acto de homenaje y recuerdo a José Cerdà Gimeno, reconocido notario en Formentera e Ibiza, doctor en Derecho y académico de la institución, fallecido el pasado agosto a los 93 años. La ceremonia reunió a familiares y compañeros de profesión, que destacaron la profesionalidad y humanidad de este experto en Derecho Foral de las Pitiüses, distinguido en vida como Hijo Adoptivo de Formentera, Premi Ramon Llull y Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza.

En la clausura, el presidente del Consell, Vicent Marí, subrayó «la prolífica y amplia tarea profesional» de Cerdà y afirmó que «ha sido y será una figura indispensable en la historia del derecho ibicenco», al tiempo que lo definió como «un hombre profundamente humano que, más allá de una trayectoria destacada, vivía dedicado a los suyos».

Marí puso asimismo en valor el trabajo de la Real Academia de Jurisprudencia de Balears, cuyos estudios, análisis y creación de doctrina científica «derivan en una mejor y más justa aplicación de las leyes, que es lo que necesitamos los ciudadanos para sentirnos protegidos y con nuestros derechos garantizados».

En el acto participó también el vicepresidente primero del Consell Insular de Ibiza y presidente del Consell Assessor de Dret Civil propi d’Eivissa i Formentera, Mariano Juan. Con este homenaje, la comunidad jurídica y la sociedad pitiusa reconocen el legado intelectual y humano de Cerdà Gimeno, cuyo trabajo marcó una referencia en la defensa y desarrollo del derecho civil propio de las islas.