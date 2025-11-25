Una mujer y un hombre, hospitalizados tras sufrir sendos atropellos graves en Ibiza y Sant Josep

Ibiza y Sant Josep han sido este martes los escenarios de sendos atropellos que han acabado con sus dos víctimas ingresadas en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A las 7.30 horas de la mañana, una mujer de 58 años y nacionalidad española fue arrollada por un taxi en la avenida 8 de agosto, precisamente a la altura de la parada de taxis situada junto a la discoteca Pacha.

La víctima es una auxiliar administrativa del centro de salud de Vila que en ese momento se dirigía a su trabajo. A consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural, fractura de radio y politraumatismos.

Hasta el lugar se trasladaron dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado (UVI móvil) y Soporte Vital Básico del SAMU061, así como agentes de la Policía Local. La mujer fue trasladada a la Policlínica, donde la ingresaron en la Unidad de Cuidados Intermedios.

Atropello grave en Sant Josep

Por otra parte, y también a primera hora de la mañana, un hombre de 86 años y nacionalidad española fue víctima de otro atropello en la calle Pere Escanellas de Sant Josep.

En este caso, la víctima ingresó a las 10.30 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo centro hospitalario con traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural, fractura de pelvis y politraumatismos.