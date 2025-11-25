Detenido un menor con 80 gramos de hachís en Ibiza
El joven reconoció que las drogas eran suyas
Un menor de edad ha sido detenido en Ibiza después de que, durante un control preventivo, se le encontraran diversas sustancias estupefacientes.
Los hechos ocurrieron el jueves, cuando una patrulla observó a cuatro jóvenes consumiendo drogas en una zona peatonal de la isla. "Tras identificarles y revisar sus pertenencias, uno de ellos llevaba un bolso oculto bajo un chaquetón en el que se localizaron 80 gramos de hachís y 11 monodosis de tusi", detalla la Policía Nacional en un comunicado.
El joven reconoció que las sustancias eran suyas. Posteriormente fue trasladado a dependencias oficiales, donde se informó a sus padres de la situación. Los otros tres menores fueron entregados a sus tutores legales; uno de ellos recibió una sanción administrativa por tenencia de hachís.
La actuación forma parte de las medidas destinadas a prevenir el consumo y la distribución de drogas en espacios frecuentados por menores y en zonas especialmente sensibles de Ibiza.
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»