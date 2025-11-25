Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un menor con 80 gramos de hachís en Ibiza

El joven reconoció que las drogas eran suyas

Archivo - Policía Nacional.

Archivo - Policía Nacional.

Redacción Ibiza

Un menor de edad ha sido detenido en Ibiza después de que, durante un control preventivo, se le encontraran diversas sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron el jueves, cuando una patrulla observó a cuatro jóvenes consumiendo drogas en una zona peatonal de la isla. "Tras identificarles y revisar sus pertenencias, uno de ellos llevaba un bolso oculto bajo un chaquetón en el que se localizaron 80 gramos de hachís y 11 monodosis de tusi", detalla la Policía Nacional en un comunicado.

El joven reconoció que las sustancias eran suyas. Posteriormente fue trasladado a dependencias oficiales, donde se informó a sus padres de la situación. Los otros tres menores fueron entregados a sus tutores legales; uno de ellos recibió una sanción administrativa por tenencia de hachís.

La actuación forma parte de las medidas destinadas a prevenir el consumo y la distribución de drogas en espacios frecuentados por menores y en zonas especialmente sensibles de Ibiza.

