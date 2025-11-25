El coste de los juzgados de Ibiza se dispara otros 1,4 millones de euros

La Secretaría de Estado de Justicia se ha visto obligada a elevar en casi 1,4 millones de euros el valor estimado del contrato de las obras para finalizar, de una vez por todas, el nuevo edificio de los juzgados de Ibiza, que acumula varios años de retraso.

El organismo público ha sacado a concurso la nueva licitación, después de que la anterior quedara desierta el pasado mes de agosto, y se ha visto obligado a elevar la cuantía económica para que resulte apetecible para las empresas interesadas. Así, el valor del contrato asciende ahora a los 8.639.069 euros, por los 7.199.224 euros de la anterior e infructuosa propuesta.

A pesar de que fueron varias las empresas constructoras que se interesaron por la anterior licitación, y que incluso visitaron los juzgados para conocer de primera mano los entresijos del edificio, a la hora de la verdad tan solo una de ellas siguió adelante con su propósito y presentó una oferta de forma oficial, Vilor Infraestructuras.

Sin embargo, esta empresa de origen valenciano trasladó una propuesta económica por encima del límite establecido, siendo perfectamente conscientes de que se la anularían. «Nosotros hicimos el estudio y, cuando vimos que salía más, presentamos esa cifra para que vieran el dinero que falta», precisaron el mes pasado desde la constructora a Diario de Ibiza.

Otro recurso a la nueva licitación

Ahora, Justicia se ha apresurado para sacar la nueva licitación, que sí contempla el mismo plazo de ejecución de las obras, fijado en 20 meses. De esta forma, y teniendo en cuenta que la memoria justificativa desglosa los futuros pagos entre 2026, 2027 y 2028, ya es casi seguro que será imposible ver acabado el edificio antes de este último año. Las empresas interesadas en presentar ofertas tienen de plazo hasta las 14 horas del próximo 3 de diciembre.

La superficie total de los juzgados asciende a 12.251 metros cuadrados, de los que 8.173 metros ya están completamente terminados y en funcionamiento desde hace años. Quedan por acondicionar y poner a punto los otros 4.078 metros cuadrados del edificio.

Los repetidos retrasos en esta fase final del proyecto continúan aumentando el coste del proyecto para los contribuyentes. Al incremento del valor del contrato de la licitación se suma el coste del alquiler de las sedes judiciales en el Cetis, que supera el medio millón de euros anuales y que se mantendrá, al menos, hasta 2028.

Y, por si faltaban ingredientes para condimentar a esta particular Sagrada Familia de Ibiza, el Ministerio de Justicia acaba de anunciar que una empresa de instalaciones llamada Pradditive IAQ ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos relacionado con la nueva licitación. Por ahora, se desconoce el motivo del recurso y si puede provocar nuevos retrasos en el proyecto.