Consulta aquí todas las actividades de la Navidad en Sant Antoni
Sant Antoni despliega un completo calendario de más de un mes con conciertos, espectáculos, talleres, tradiciones y actividades gratuitas para toda la familia
Sant Antoni ya ha presentado oficialmente su programa de actividades de Navidad 2025, un calendario repleto de animación familiar, música, espectáculos, talleres, mercado navideño y celebraciones tradicionales que se extenderán del 28 de noviembre al 6 de enero.
Todas las actividades tendrán lugar en el Passeig de ses Fonts, salvo aquellas que indiquen una ubicación distinta.
A continuación, día por día, todo lo que podrás disfrutar esta Navidad en Sant Antoni:
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
15.30 a 19.30 horas – Apertura de los espacios mágicos Duendes Juguetones y El Árbol de los Buenos Deseos.
18.30 horas – Encendido de luces y del árbol de Navidad con espectáculo de los elfos Mirtel y Triste y recital de escolares.
19.30 horas – Inauguración de la exposición “Marginalia. El caracol guerrero”, en el Far de ses Coves Blanques. 20 horas – Concierto: The Rosemary Family.
21.30 horas – Concierto: Antena Libre.
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
10 a 13 horas – Experiencia de realidad virtual (Es Molí d’en Simó).
10 a 13 horas – Proyección de vídeos infantiles (Molí d’en Simó).
12 horas – Espectáculo infantil Magic Show Familiar.
13 horas – Xanga Marxing Band por las calles del pueblo.
20.30 horas – Concierto: Swingin Tónic Band.
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
13 horas – Espectáculo del Grupo Infantil Ibiza.
LUNES 1 DE DICIEMBRE – DÍA DEL NIÑO
16 a 20 horas – Atracciones gratuitas.
15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
17 a 18 horas – Cuentacuentos de Navidad.
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
20 horas – Concierto: Soul Doctor.
22 horas – Concierto: Joven Dolores.
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
11, 11.45, 12.30, 13.15, 17, 17.45, 18.30 y 19.15 horas – Tren de Piruleto.
11.30 horas – Pasacalles navideño.
12 horas – Inauguración de la caseta de Papá Noel y obra teatral de Mimi y Mindy.
13 horas – Concierto infantil El Mundo de Azahar.
16.30 horas – Nuevo pasacalles y espectáculo en la caseta de Papá Noel.
17 horas – Teatro en la caseta de Papá Noel.
20 horas – Concierto: Super 8 by Neon Collective.
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
11, 11.45, 12.30, 13.15 horas – Tren de Piruleto.
12 horas – Caseta de Papá Noel.
13 horas – Espectáculo infantil Toc i Pam.
16 a 24 horas – Fiesta musical La Movida.
17 horas – Caseta de Papá Noel.
LUNES 8 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
12 a 13 horas – Taller infantil de manualidades.
13 horas – Concierto de Paul Michelle.
17 horas – Caseta de Papá Noel y espectáculo Caty y la Navidad.
VIERNES 12 DE DICIEMBRE
15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
16 horas – Magia con el Mago Albert.
18 horas – Cuentacuentos Es Fameliar Ximpum.
20 horas – Concierto de la Orquesta Platino.
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
11 horas – Navidad Dracs (talleres y juegos).
11, 11.45, 12.30, 13.15, 17, 17.45, 18.30 y 19.15 horas – Tren de Piruleto.
11.30 a 13.30 horas – Festival solidario Por la sonrisa de un niño.
12 horas – Caseta de Papá Noel.
13 horas – Fiesta Latina K Rico Party.
20 horas – Belén viviente y recital de villancicos en la iglesia.
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
11 a 19.15 horas – Tren de Piruleto.
12 a 13 horas – Taller navideño infantil.
12 horas – Caseta de Papá Noel.
13 horas – Concierto de Mama Fratelli y Crossroad.
17 horas – Inauguración del Belén municipal.
17.30 a 19.30 horas – Taller infantil Sueños Ibiza.
LUNES 15 DE DICIEMBRE – DÍA DEL NIÑO
16 a 20 horas – Atracciones gratuitas.
15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
17 a 18 horas – Espectáculo Duendes de Navidad.
JUEVES 18 DE DICIEMBRE
17 horas – Xacota de Nadal.
18 horas – Fiesta de los Mayores.
19 horas – Cena de senalló.
19.30 horas – Concurso de Ucs.
20.30 horas – Concierto del grupo La Calle.
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
17 a 19 horas – Tren de Piruleto en Can Bonet.
17 a 20 horas – Caseta de Papá Noel.
17 horas – Teatro infantil Zafira.
17.30 horas – Taller de manualidades (Biblioteca).
18 a 20 horas – Zambombada flamenca.
21 horas – Concierto de Sofía Martín.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
11 a 19.15 horas – Tren de Piruleto.
12 horas – PatiNadal.
12 y 17 horas – Espectáculo La magia de la Navidad.
13 horas – Espectáculo infantil Duendes.
17, 18.15 y 19.15 horas – Espectáculo Vincles.
18 a 1 horas – Fiesta La Verbenita.
20 horas – Recital de villancicos (Iglesia).
20.30 horas – Ones de Llum en Can Bonet.
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
8.30 horas – Papanoelada Motera Solidaria.
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
11 a 19.15 horas – Tren de Piruleto.
12 a 13 horas – Taller infantil.
12 horas – Caseta de Papá Noel.
13 horas – Espectáculo Bienvenida Navidad con Piruleto.
17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.
LUNES 22 DE DICIEMBRE – DÍA DEL NIÑO
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
10 a 14 horas – FreaXmas.
11 a 19.15 horas – Tren de Piruleto.
17 horas – Caseta de Papá Noel.
17 a 18 horas – Cuentacuentos de Navidad.
MARTES 23 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas – FreaXmas.
11 a 13.15 horas – Tren de Piruleto.
17 horas – Caseta de Papá Noel.
MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE
11 a 17 horas – Espacios mágicos abiertos.
12 horas – Visita especial de Papá Noel.
13 horas – Concierto de Varadero y DJ Nells & Friends.
20 horas – Misa de Nochebuena.
JUEVES 25 DE DICIEMBRE
Mercado cerrado.
11 y 19 horas – Misa solemne de Navidad.
VIERNES 26 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.
13 horas – Concierto de Martin Pollar y Chris Nimmo.
20 horas – Concierto de Crossroad.
SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
13 horas – Concierto de The Dudes.
17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.
18 horas – Presentación del Trofeo Ibwi Illes Balears.
20 horas – Concierto de Ibosim Flamenco.
DOMINGO 28 DE DICIEMBRE
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
12 a 13 horas – Taller infantil.
17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.
LUNES 29 DE DICIEMBRE – DÍA DEL NIÑO
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
12 horas – Taller de magia.
17 a 18 horas – Cuentacuentos navideño.
17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.
MARTES 30 DE DICIEMBRE
9.30 a 13.30 horas – Gincana navideña.
17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.
MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE
11 a 19 horas – Espacios mágicos.
12 a 13.30 horas – Espectáculo Duendes de Navidad.
13 horas – Fin de año Conexión Tokio.
VIERNES 2 DE ENERO
10 a 13 horas – Taller de galletas de Reyes.
15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
16 a 21 horas – New Moves (Ses Païsses).
17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.
20 horas – Concierto Eivissa Daurada.
21 horas – Concierto de Reya Thomas & Friends.
SÁBADO 3 DE ENERO
10 a 12 horas – New Moves Open Class.
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
16 a 21 horas – New Moves.
12 a 13 horas – Taller infantil.
12 a 14 y 17 a 20 horas – Visita del paje real.
13 horas – Sanan Fresh Kids.
16 a 1 horas – Fiesta The Ibiza Après Sky.
17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.
20 horas – Concierto Esta Me La Sé.
DOMINGO 4 DE ENERO
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
10.30 a 14 horas – New Moves (avanzado).
LUNES 5 DE ENERO – NOCHE DE REYES
9.30 a 13.30 horas – Taller de reciclaje Reyes Magos (Espai Jove).
10 a 14 horas – Espacios mágicos.
12 a 14 horas y 18 horas – Visita del paje real.
18.30 horas – Llegada y cabalgata de los Reyes Magos.
20.30 horas – Concierto Oh Yeah! Back to the Hits.
MARTES 6 DE ENERO – DÍA DE REYES
11 a 14 horas – Atracciones gratuitas.
10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.
13 horas – Concierto del grupo Flawless.
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»