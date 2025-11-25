Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta aquí todas las actividades de la Navidad en Sant Antoni

Sant Antoni despliega un completo calendario de más de un mes con conciertos, espectáculos, talleres, tradiciones y actividades gratuitas para toda la familia

Un momento de la cabalgata 2024 de Sant Antoni.

Un momento de la cabalgata 2024 de Sant Antoni. / JA RIERA

Redacción Ibiza

Sant Antoni ya ha presentado oficialmente su programa de actividades de Navidad 2025, un calendario repleto de animación familiar, música, espectáculos, talleres, mercado navideño y celebraciones tradicionales que se extenderán del 28 de noviembre al 6 de enero.

Todas las actividades tendrán lugar en el Passeig de ses Fonts, salvo aquellas que indiquen una ubicación distinta.

A continuación, día por día, todo lo que podrás disfrutar esta Navidad en Sant Antoni:

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

15.30 a 19.30 horas – Apertura de los espacios mágicos Duendes Juguetones y El Árbol de los Buenos Deseos.

18.30 horas – Encendido de luces y del árbol de Navidad con espectáculo de los elfos Mirtel y Triste y recital de escolares.

19.30 horas – Inauguración de la exposición “Marginalia. El caracol guerrero”, en el Far de ses Coves Blanques. 20 horas – Concierto: The Rosemary Family.

21.30 horas – Concierto: Antena Libre.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

10 a 13 horas – Experiencia de realidad virtual (Es Molí d’en Simó).

10 a 13 horas – Proyección de vídeos infantiles (Molí d’en Simó).

12 horas – Espectáculo infantil Magic Show Familiar.

13 horas – Xanga Marxing Band por las calles del pueblo.

20.30 horas – Concierto: Swingin Tónic Band.

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

13 horas – Espectáculo del Grupo Infantil Ibiza.

LUNES 1 DE DICIEMBRE – DÍA DEL NIÑO

16 a 20 horas – Atracciones gratuitas.

15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

17 a 18 horas – Cuentacuentos de Navidad.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

20 horas – Concierto: Soul Doctor.

22 horas – Concierto: Joven Dolores.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

11, 11.45, 12.30, 13.15, 17, 17.45, 18.30 y 19.15 horas – Tren de Piruleto.

11.30 horas – Pasacalles navideño.

12 horas – Inauguración de la caseta de Papá Noel y obra teatral de Mimi y Mindy.

13 horas – Concierto infantil El Mundo de Azahar.

16.30 horas – Nuevo pasacalles y espectáculo en la caseta de Papá Noel.

17 horas – Teatro en la caseta de Papá Noel.

20 horas – Concierto: Super 8 by Neon Collective.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

11, 11.45, 12.30, 13.15 horas – Tren de Piruleto.

12 horas – Caseta de Papá Noel.

13 horas – Espectáculo infantil Toc i Pam.

16 a 24 horas – Fiesta musical La Movida.

17 horas – Caseta de Papá Noel.

LUNES 8 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

12 a 13 horas – Taller infantil de manualidades.

13 horas – Concierto de Paul Michelle.

17 horas – Caseta de Papá Noel y espectáculo Caty y la Navidad.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

16 horas – Magia con el Mago Albert.

18 horas – Cuentacuentos Es Fameliar Ximpum.

20 horas – Concierto de la Orquesta Platino.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

11 horas – Navidad Dracs (talleres y juegos).

11, 11.45, 12.30, 13.15, 17, 17.45, 18.30 y 19.15 horas – Tren de Piruleto.

11.30 a 13.30 horas – Festival solidario Por la sonrisa de un niño.

12 horas – Caseta de Papá Noel.

13 horas – Fiesta Latina K Rico Party.

20 horas – Belén viviente y recital de villancicos en la iglesia.

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

11 a 19.15 horas – Tren de Piruleto.

12 a 13 horas – Taller navideño infantil.

12 horas – Caseta de Papá Noel.

13 horas – Concierto de Mama Fratelli y Crossroad.

17 horas – Inauguración del Belén municipal.

17.30 a 19.30 horas – Taller infantil Sueños Ibiza.

LUNES 15 DE DICIEMBRE – DÍA DEL NIÑO

16 a 20 horas – Atracciones gratuitas.

15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

17 a 18 horas – Espectáculo Duendes de Navidad.

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

17 horas – Xacota de Nadal.

18 horas – Fiesta de los Mayores.

19 horas – Cena de senalló.

19.30 horas – Concurso de Ucs.

20.30 horas – Concierto del grupo La Calle.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

17 a 19 horas – Tren de Piruleto en Can Bonet.

17 a 20 horas – Caseta de Papá Noel.

17 horas – Teatro infantil Zafira.

17.30 horas – Taller de manualidades (Biblioteca).

18 a 20 horas – Zambombada flamenca.

21 horas – Concierto de Sofía Martín.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

11 a 19.15 horas – Tren de Piruleto.

12 horas – PatiNadal.

12 y 17 horas – Espectáculo La magia de la Navidad.

13 horas – Espectáculo infantil Duendes.

17, 18.15 y 19.15 horas – Espectáculo Vincles.

18 a 1 horas – Fiesta La Verbenita.

20 horas – Recital de villancicos (Iglesia).

20.30 horas – Ones de Llum en Can Bonet.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

8.30 horas – Papanoelada Motera Solidaria.

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

11 a 19.15 horas – Tren de Piruleto.

12 a 13 horas – Taller infantil.

12 horas – Caseta de Papá Noel.

13 horas – Espectáculo Bienvenida Navidad con Piruleto.

17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.

LUNES 22 DE DICIEMBRE – DÍA DEL NIÑO

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

10 a 14 horas – FreaXmas.

11 a 19.15 horas – Tren de Piruleto.

17 horas – Caseta de Papá Noel.

17 a 18 horas – Cuentacuentos de Navidad.

MARTES 23 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas – FreaXmas.

11 a 13.15 horas – Tren de Piruleto.

17 horas – Caseta de Papá Noel.

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE

11 a 17 horas – Espacios mágicos abiertos.

12 horas – Visita especial de Papá Noel.

13 horas – Concierto de Varadero y DJ Nells & Friends.

20 horas – Misa de Nochebuena.

JUEVES 25 DE DICIEMBRE

Mercado cerrado.

11 y 19 horas – Misa solemne de Navidad.

VIERNES 26 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos abiertos.

13 horas – Concierto de Martin Pollar y Chris Nimmo.

20 horas – Concierto de Crossroad.

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

13 horas – Concierto de The Dudes.

17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.

18 horas – Presentación del Trofeo Ibwi Illes Balears.

20 horas – Concierto de Ibosim Flamenco.

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

12 a 13 horas – Taller infantil.

17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.

LUNES 29 DE DICIEMBRE – DÍA DEL NIÑO

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

12 horas – Taller de magia.

17 a 18 horas – Cuentacuentos navideño.

17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.

MARTES 30 DE DICIEMBRE

9.30 a 13.30 horas – Gincana navideña.

17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.

MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE

11 a 19 horas – Espacios mágicos.

12 a 13.30 horas – Espectáculo Duendes de Navidad.

13 horas – Fin de año Conexión Tokio.

VIERNES 2 DE ENERO

10 a 13 horas – Taller de galletas de Reyes.

15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

16 a 21 horas – New Moves (Ses Païsses).

17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.

20 horas – Concierto Eivissa Daurada.

21 horas – Concierto de Reya Thomas & Friends.

SÁBADO 3 DE ENERO

10 a 12 horas – New Moves Open Class.

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

16 a 21 horas – New Moves.

12 a 13 horas – Taller infantil.

12 a 14 y 17 a 20 horas – Visita del paje real.

13 horas – Sanan Fresh Kids.

16 a 1 horas – Fiesta The Ibiza Après Sky.

17, 18.15 y 19.15 horas – Vincles.

20 horas – Concierto Esta Me La Sé.

DOMINGO 4 DE ENERO

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

10.30 a 14 horas – New Moves (avanzado).

LUNES 5 DE ENERO – NOCHE DE REYES

9.30 a 13.30 horas – Taller de reciclaje Reyes Magos (Espai Jove).

10 a 14 horas – Espacios mágicos.

12 a 14 horas y 18 horas – Visita del paje real.

18.30 horas – Llegada y cabalgata de los Reyes Magos.

20.30 horas – Concierto Oh Yeah! Back to the Hits.

MARTES 6 DE ENERO – DÍA DE REYES

11 a 14 horas – Atracciones gratuitas.

10 a 14 horas y 15.30 a 19.30 horas – Espacios mágicos.

13 horas – Concierto del grupo Flawless.

