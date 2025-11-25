Adiós al centenario Can Costa de Ibiza: "Me trasladó a mis vacaciones de niño de los años 70"

"¡Qué joyita! Después de haber experimentado un par de bares de tapas muy caros (donde las tapas sabían como si hubieran venido de una lata) fue una alegría comer en este restaurante tradicional de gestión familiar que me llevó de vuelta a mis vacaciones de infancia en la España de los años 70". Es uno de los últimos comentarios que los clientes de la popular casa de comidas Can Costa, que echa el cierre tras más de un siglo en la Marina, dejaron en el perfil de Tripadvisor del establecimiento. Lo escribe Jessica, de Düsseldorf, que destaca: "Comida recién hecha y servicio amable. El hígado era excelente, al igual que las chuletas de cordero, y tan razonablemente bien de precio: cena para tres con un litro de vino tinto a menos de 20 euros la cabeza!".

El local, que fundó la familia Costa en la calle de la Creu en 1924 y que recibió en 2014 la Medalla d'Or del Ayuntamiento de Ibiza, tiene muchísimos comentarios y un meritorio notable en la nota global de las cerca de 250 reseñas de los usuarios. Muchas de ellas apuntan, como la de Jessica, a ese viaje en el tiempo que suponía bajar los escalones de la puerta de Can Costa y sentarse a sus mesas con manteles de cuadros.

Más de 100 años del restaurante Can Costa de Ibiza / Familia Costa

"Cada vez que visitamos Ibiza, nos dirigimos a este lugar para cenar. Es sencillo, sin alboroto. La comida se cocina a la perfección. Tenía la mejor sepia con patatas fritas y mi pareja pidió un plato de hígado, que no pudo terminar", comenta Scot, de Reino Unido, que también pasó por Can Costa este verano y que se quedó enamorado de la crema catalana —"era impresionante, solo quería más"— y del vino de la casa: "Una jarra, genial y más barato de lo esperado".

"Un viaje en el tiempo"

Pero no sólo de turistas se alimenta el timeline del perfil de Can Costa en Tripadvisor. Joan, ibicenco, aprovechó una comida en agosto de este año para dejar un largo comentario acompañado de no pocas fotos: "Visitar Restaurant Can Costa es como hacer un viaje en el tiempo, pero con el mejor sabor de la cocina casera (...) ha sabido mantener a lo largo de los años su esencia familiar y tradicional. La comida es excelente: platos caseros elaborados con muy buena calidad, en raciones generosas y a precios realmente asequibles, algo que hoy en día se agradece muchísimo en Ibiza". Además, Joan destacaba el trato del personal "hace que te sientas como en casa desde el primer momento" y el "encanto especial" del local: "Paredes cargadas de historia, decoración típica ibicenca y ese ambiente auténtico que solo los lugares con raíces profundas pueden transmitir".

Más de 100 años del restaurante Can Costa de Ibiza / Vicent Marí

Para la valenciana Eva, el Can Costa era una parada obligatoria en sus visitas a la isla desde hace treinta años. Para ella, "los mejores bocadillos de Ibiza, sin duda, y a un precio más que razonable". Para ella, los mejores, los de cecina y sobrasada y el de queso. "Se respira tradición y se come de maravilla", comenta Julieth, de Italia, que confiesa que en el Costa la hicieron sentirse "como en casa". Tanto le gustó que volvió en tres ocasiones durante sus vacaciones: "Todo estaba exquisito, con sabores auténticos y porciones generosas. Los ingredientes frescos y de calidad marcan la diferencia, y se nota el cariño que ponen en cada receta... tuvimos la oportunidad de probar la greixonera (postre Ibicenco) y puedo decir que su receta es FANTASTICAAAAA".

"Platos de toda la vida, sin gilipolleces"

A Rosa María, de Nájera, le resultó curioso que, al no tener mesa libre le propusieran sentarse con otros clientes. La comida le gustó. "Casera en un restaurante de los de toda la vida, sin pretensiones y eso en Ibiza es dificil de encontrar". Germán, de Paterna, califica el Can Costa como "un rincón pequeñito pero a la vez entrañable". "Te sentirás como en casa", afirma antes de recomendar el entrecot: "¡Espectacular!".

"Si estas harto de comer manjares industrializados en la isla y añoras la verdadera cocina que te hacía tu madre, acude a Can Costa donde, además, te recibirán como uno más de la familia", afirma Valentí, de Barcelona, que habla maravillas de Joan y Tere, la tercera generación de la familia, quienes se han hecho cargo del restaurante en los últimos tiempos y de cuyas recomendaciones aconseja fiarse casi a ciegas. "Se respira un oasis de paz en una zona de mucho bullicio que se agradece".

Mario, de Sevilla, deja bien claro qué le gustó de Can Costa: "Entramos por casualidad y encontramos un ambiente familiar y cercano, carta sencilla con platos de toda la vida, sin gilipolleces".