Hallan en el Cementeri Vell de Ibiza un cráneo con lesiones que podrían corresponder a un fusilado en la Guerra Civil

La primera intervención del V Plan de fosas del Govern de les Illes Balears, iniciada el pasado 18 de noviembre en el Cementeri Vell de Ibiza, en Ses Figueretes, ha permitido documentar los primeros restos humanos de esta nueva campaña. Los trabajos, dirigidos por el equipo Aranzadi-ATICS y desarrollados por nueve especialistas en arqueología y antropología forense, avanzan en varios sondeos abiertos en zonas en las que los estudios preliminares situaban posibles víctimas de la represión.

En los primeros días de excavación, el sondeo 1 ya aportó un primer indicio relevante: un proyectil de un fusil largo Mauser de origen español, un elemento que reforzaba las hipótesis de trabajo del equipo. Poco después, en el sondeo 2, los especialistas localizaron diferentes restos óseos, entre los cuales destaca un cráneo de un hombre adulto con fracturas compatibles con lesiones provocadas por arma de fuego.

Estos resultados preliminares coinciden con los hallazgos de campañas anteriores realizadas en el mismo cementerio, que en 2024 permitieron identificar a las primeras víctimas de la Guerra Civil en la isla de Ibiza: Mariano Castelló Castelló, Bartolomé Costa Serra y Josep Vidal Ramon.

El Govern balear ha anunciado que los trabajos de esta quinta fase continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de delimitar nuevas áreas de búsqueda, estudiar detalladamente los restos recuperados y avanzar en los procesos de identificación mediante técnicas de antropología forense y análisis genético.

El Ejecutivo autonómico reafirma así su compromiso de continuar con las tareas de exhumación e identificación de las personas desaparecidas como consecuencia de la Guerra Civil y el franquismo, con la voluntad de ofrecer a las víctimas una sepultura digna y restituir su memoria.