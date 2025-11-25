Ibiza
Los casos de violencia machista atendidos por la Policía Local de Ibiza se reducen un 23%
93 mujeres han pedido ayuda al cuerpo durante el presente año
Redacción
La Policía Local de Ibiza ha atendido durante este año a un total 93 mujeres denunciantes o víctimas de violencia machista, en actuaciones por agresiones físicas, lesiones o coacciones en el momento de los hechos.
Esta cifra representa una reducción del 23% en comparación con 2024, según el balance elaborado por el cuerpo policial con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Los 93 avisos gestionados provienen del teléfono 112, de testigos, de las mismas víctimas u otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, corresponden a intervenciones realizadas mientras ocurrían los hechos, principalmente por agresiones físicas, lesiones o situaciones de coacción. En comparación con el mismo periodo de los años anteriores, en 2024 se atendieron 121 casos y 119 en 2023.
Actualmente, la Unidad VioGén de la Policía Local de Ibiza tiene 38 casos activos asignados, de los cuales 34 se corresponden a riesgo bajo y cuatro a riesgo medio. De esta forma, supervisa cuatro casos más que el año pasado y 11 más respecto a 2023.
Compromiso municipal
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, ha manifestado que "la lucha contra la violencia machista exige una respuesta coordinada, inmediata y firme".
"Continuaremos reforzando todos los mecanismos de atención, protección y seguimiento a las víctimas, especialmente mediante el trabajo constante de la Unidad VioGén de la Policía Local. No podemos bajar la guardia. Cada caso refleja una realidad dolorosa que necesita apoyo, protección e instituciones que respondan con responsabilidad", ha concluido.
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
