Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

¡Buen provecho!

¡Buen provecho! | MARCELO SASTRE

¡Buen provecho! | MARCELO SASTRE

Redacción Ibiza

El frío ha aterrizado en Pitiusas como un vendaval, nunca mejor dicho, y qué mejor manera de combatirlo con una ración de churros con chocolate caliente. Estas dos mujeres ya se han aplicado el consejo y han comprado una bandeja en la feria navideña de Eivissa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents