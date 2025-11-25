El alcalde de Ibiza celebra la declaración de zona catastrófica: "No podíamos esperar más"

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha celebrado la declaración de la ciudad como zona catástrofica, una medida que veía "muy necesaria" desde hace varias semanas, al tiempo que ha reclamado que "la ayuda debe llegar lo antes posible" a todos los afectados.

“La declaración de Ibiza como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil es un reconocimiento muy necesario de la magnitud de los daños que hemos sufrido tras los temporales 'ex Gabrielle' y 'Alice'. Muchos de esos perjuicios estaban claramente acreditados, y con esta medida podemos empezar a activar mecanismos reales de ayuda", apunta TrIguero.

El alcalde subraya que han "trabajado sin descanso durante semanas para cuantificar los daños", estimado en casi 29 millones de euros en el municipio, de acuerdo al último balance realizado hasta la fecha.

"Para el Ayuntamiento de Ibiza no es solo una cuestión administrativa. Es una cuestión de urgencia social. Cada día que ha pasado sin esta declaración ha sido un día más de incertidumbre para muchas personas: vecinos y vecinas que han visto dañadas sus viviendas, comerciantes cuyos locales han sufrido pérdidas… No podíamos esperar más", se sincera.

Ayudas directas y medidas fiscales

Además, explica que declaración de zona catastrófica "es clave para poner en marcha no solo ayudas directas, sino también medidas fiscales y laborales que alivien la carga" sobre todos los afectados.

"Es esencial que se activen exenciones, moratorias o bonificaciones para quienes han sido golpeados por los temporales: no podemos pedirles que sigan asumiendo todos los costes cuando han perdido tanto", asevera.

Por último, Triguero agradece que el Gobierno central haya tomado esta medida, pero advierte de que "la ayuda debe llegar lo antes posible". "Ibiza no puede esperar más: hemos demostrado que somos resilientes, hemos demostrado que estamos unidos, y ahora necesitamos un respaldo firme para reconstruir con justicia”, finaliza.