Salud
El 43,4% de los niños de Infantil se ha vacunado contra la gripe en el colegio
EFE
Un total de 11.889 alumnos del segundo ciclo de educación infantil se ha vacunado contra la gripe en la campaña llevada a cabo por la conselleria de Salud en 341 escuelas de Balears este año, lo que supone que un 43,4% se ha inmunizado. La extensión de la campaña de vacunación a todos los centros educativos comenzó el pasado 6 de octubre.
De las 341 instituciones escolares participantes, 103 colegios superan el 50% de la tasa de vacunación y 77 presentan tasas de entre el 40 y el 49%.
Por islas, Menorca es la que tiene una tasa más elevada de inoculación entre alumnos de Infantil, con un 53,5%. Mallorca registra un 42,5% de vacunados de un total de 21.558 estudiantes de 274 escuelas (268 de las cuales han participado) y Eivissa, un 42,7% de los 3.509 niños de 43 centros de segundo ciclo de educación Infantil (de los que han participado 41). Y en el caso de Formentera, la tasa de vacunación es del 49,1% de una población diana de 232 alumnos que pertenecen a los cuatro centros de la isla (todos han participado en la campaña).
