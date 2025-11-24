«La salinidad imposibilita la reutilización»

«Nunca podremos cerrar el ciclo del agua con esta salinidad», transmite con preocupación Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua, al analizar los datos que presenta el Informe Sanejament i Depuració 2024 de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), empresa pública del Govern.

Según este análisis, el 97,2% del caudal de agua residual del alcantarillado de toda Ibiza que llegó a las depuradoras municipales durante el año 2024 tuvo exceso de salinidad. «Muchas veces se demoniza a las depuradoras, pero lo que les llega también es importante. Si el caudal residual viene con salinidad, dificulta la depuración porque las bacterias que digieren la materia son de agua dulce. La salinidad compromete la depuración e imposibilita la reutilización», advierte al respecto Calvo.

La elevada cantidad de sales del agua de las redes de saneamiento municipales se asocia generalmente con «un alcantarillado en muy mal estado de conservación», según indica el informe, y añade Calvo: «Así como se ha ido mejorando la red de suministro para no perder agua (y aún así hay muchas pérdidas), el alcantarillado es como el patito feo. Las empresas concesionarias y los ayuntamientos no han hecho el esfuerzo que deberían y tenemos un desfase de alcantarillas en mal estado por una falta de inversión en los últimos 30 años».

Desde Abaqua coinciden: «Aunque se han realizado actuaciones en coordinación con Eivissa en sus redes y han dado buenos resultados, el alcance debe ser mucho mayor y habría que ‘auditar’ dichas redes».

Agua salina en la red

En este sentido, la entidad recuerda el proyecto que el Ayuntamiento de Eivissa sacó a licitación en octubre para evitar infiltraciones de agua salina en la red. Cuenta con un presupuesto base de cerca de dos millones de euros y estará financiado íntegramente por el Impuesto de Turismo Sostenible. El periodo de presentación de propuestas finalizó el 11 de noviembre y, por el momento, no se ha anunciado su adjudicación.

Desde la Alianza por el Agua se insiste en la urgencia de que todos los ayuntamientos de la isla renueven las redes de alcantarillado o controlen los vertidos ilegales de desaladoras a la red. Cabe tener en cuenta que, según los datos del informe de Abaqua, siete de las diez depuradoras de Eivissa superaron los niveles de salinidad permitidos, lo que evidencia la imposibilidad de la reutilización agrícola del caudal. «Es muy relevante porque en una situación de sequía y escasez de agua, donde se tiene que buscar cerrar el ciclo del agua, esto va a ser imposible», insiste Juan Calvo.