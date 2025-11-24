Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: "Queremos que vecinos y turistas disfruten de nuestra Navidad"

Vila inaugura este sábado un mes y medio de fiestas de Navidad con más de 100 actividades que harán las delicias de vecinos y turistas. "Queremos que nuestros vecinos disfruten un año más de la Navidad en Ibiza. Pero no solo nuestros vecinos, también los residentes de otros municipios y los turistas que nos visitan en estas fiestas", explica el alcalde del municipio, Rafael Triguero, en la rueda de prensa de presentación de las fiestas, que se inauguran este sábado con un espectáculo en el parque Reina Sofia. "Nos consta que los hoteles que permanecen abiertos tienen picos de ocupación de hasta el 70% en los fines de semana" añade satisfecho el alcalde.

Durante este lunes, las casetas de Vara de Rey ultimaban los preparativos. El árbol, aunque todavía sin adornos, ya está montado y el carrusel, listo para que los más pequeños disfruten. "Estas casitas simulan que tienen nieve en el techo", comenta Triguero al concejal de Fiestas, Francisco Torres, mientras observan el avance del montaje del mercado de Navidad y varios operarios terminan de instalar la iluminación navideña. Este año, se incorpora al mercado de Navidad de Vara de Rey el gastronómico, con diez puestos de restauración.

Triguero y Torres hojean el programa de fiestas de Navidad en Vara de Rey / Vicent Marí

Aunque el Passeig de s'Alamera y el parque Reina Sofia serán de las mayores zonas en las que transcurrirán las fiestas este año "tendrán también su espacio en los barrios del municipio", cuenta Triguero. "Para nosotros, los barrios son muy importantes, queremos que todo el mundo disfrute de estas fiestas", añade Torres.

Espectáculo y 'videomapping'

La Navidad en Vila se inaugura oficialmente este sábado a las 18.30 horas en el parque Reina Sofia, con un espectáculo con acróbatas, bailarinas y proyecciones de videomapping, además del encendido de luces de la ciudad. "Tras el espectáculo, os animamos a visitar la carpa de Navidad instalada en Vara de Rey, en la que celebramos la fiesta benéfica 'Eivissa love retro', organizada por la asociación Aspanadif", explica el concejal de Fiestas, quien añade que es "una buena manera de terminar el día, de manera solidaria".

Durante el mes y medio que duren las fiestas, que concluyen el 12 de enero, habrá más espectáculos, castillos hinchables y medio centenar de conciertos. "También tendremos un photocall navideño con globos, que será itinerante, irá por los barrios", cuenta Torres. También destaca la Santa's Band on the Road, grupo musical que, subido a un camión, realizará un recorrido por diferentes puntos del municipio como Ca n' Escandell, ses Figueretes y Platja d'en Bossa, así como por el centro de la ciudad. "Tocarán música, cantarán y llevarán la alegría a las calles y comercios", afirma el concejal de Fiestas.

Actividades deportivas

Una de las novedades de este año es el circuito en ciclocarro 'Nadal a pedal', una actividad familiar que recorrerá la ciudad desde la plaza del Parque y pasará por zonas como la Marina. "Es una gran actividad porque hacemos ejercicio y, además, visitamos la ciudad de una manera un poco más alegre", comenta Torres. También se celebrará la tradicional Cursa de s'Indiot, el 14 de diciembre, y una ruta de senderismo por es Rafal Trobat. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres y castillos hinchables en el parque Reina Sofia, así como enviar su carta de Navidad a Papá Noel desde su oficina en el paseo de Vara de Rey. El propio Santa Claus desfilará por las calles de Vila durante la mañana del 24 de diciembre, un recorrido que partirá desde el puerto y recorrerá las calles Bartolomé Rosselló e Ignasi Wallis hasta llegar a Vara de Rey.

Triguero y Torres observan el carrusel instalado en Vara de Rey / Vicent Marí

Gran fiesta de fin de año

El 31 de enero será otro de los días grandes de la programación navideña de Vila. La jornada comenzará por la mañana con las precampanadas familiares infantiles, que contará con animación y música en directo. A las 16.30 horas tendrá lugar la tradicional Pujada a la Catedral y a partir de las 22.30 horas la 'Gran fiesta de fin de año'. "La celebraremos con todos los vecinos a partir de las diez y media y todos los que vengan primero tendrán un cotillón y las doce uvas", explica Torres. La fiesta ofrecerá las campanadas en directo y conciertos con música de los 80 con los DJ Petit y Vázquez y animación. Al día siguiente, los vecinos estrenarán el año nuevo con el primer baño en la playa de ses Figueretes.

Los Reyes Magos desfilarán por las calles de Ibiza con sus siete nuevas carrozas. "Llegarán al puerto a las seis de la tarde y de allí recorrerán la ciudad", explica el concejal de Fiestas, quien añade que este año, además, los pajes reales estrenarán vestuario: "Hemos hecho una inversión que creo que desde hace 35 años no se había hecho". A su llegada a Vara de Rey, el alcalde les entregará las "llaves mágicas de la ciudad", cuenta el concejal.

Un mayor presupuesto

El presupuesto para las fiestas de Navidad de Ibiza de este año ronda los 400.000 euros, lo que, de acuerdo con Torres, son "en torno a unos 20.000 o 30.000 euros más que el año anterior". "El gasto este año ha sido un poco mayor. Luego hay también gastos directos e indirectos y muchas empresas privadas que lo patrocinan y forman parte también de esta Navidad", explica el concejal.