Paco Moreno, feriante en Ibiza: "Solo dormimos en casa diez días al año"

La feria de Ibiza ya huele de nuevo a churros recién hechos y chocolate caliente. La famosa churrería-chocolatería Moreno cada año acude a la feria de Navidad de Ibiza, con su aroma ya familiar para los residentes, una estirpe de feriantes que desde hace cuatro generaciones han convertido su parada en una visita obligada de los ibicencos.

Paco Moreno aterrizó el pasado viernes en la isla para la inauguración de la feria de Navidad de este año. Esto no supone un paréntesis en su rutina, de hecho, es su forma de vida. Cuando estas fiestas lleguen a su fin y con ello la feria cuelgue el cartel de 'cerrado', el equipo ya tendrá preparado el siguiente destino: de Águilas a Valencia y luego de las Fallas al Mundial de Motociclismo de Jerez.

Una vida sobre ruedas

Paco, natural de Jaén, apenas duerme en casa de cinco o diez días al año. El resto del tiempo lo pasa en una caravana de 75 metros cuadrados, una tradición pare él, ya que 'Los Moreno' llevan más de un siglo dedicándose a las ferias, y sus hijos continúan. Su hijo Francisco coordina la logística, una tarea importante cuando detrás hay atracciones, camiones, hornos industriales y hasta nueve trabajadores que dependen de que cada feria salga perfecta. Una de sus hijas ha decidido formar parte del equipo, mientras que la otra ha optado por quedarse en la isla y dedicarse al mundo de la estética.

Mientras otros feriantes aprovechan los meses fríos para descansar, la churrería Moreno sigue en marcha a pesar de los inconvenientes, como la subida de los billetes de barco para llegar a la isla, que se han disparado hasta un 30%, o el encarecimiento de la harina, el aceite y el chocolate. Esto les obliga a reajustar precios y luchar por mantenerse a flote.

El deseo de parar

Paco tiene 61 años y reconoce que empieza a estar cansado. Su mujer, Mari, lo acompaña desde que tenía 18 años y ahora comparte el mismo deseo de bajar el ritmo, mudarse a un chalet en Lorca, tener una vida sin horarios imposibles ni viajes eternos. Y, sobre todo, disfrutar de sus seis nietos, a quienes han visto crecer entre visitas esporádicas y videollamadas.

Pero mientras ese retiro llega, la churrería Moreno sigue siendo un punto de encuentro en cada feria de Navidad en Ibiza. Un lugar donde una familia nómada, de las que ya casi no quedan, mantiene viva una tradición que resiste a la inflación, al cansancio y al paso del tiempo.