Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar

"Querido amigo, fondea allí arriba, a sotavento de una bonita nube, y guarda un hueco en tu tripulación. Siempre en nuestro recuerdo Juan". Es el sentido mensaje con el que los amigos de Joan Riera Villegas, Aliso, fundador y dueño de Can Rich y un apasionado del mar se despedían de él este domingo por la tarde al enterarse de que había fallecido. Joan, muy conocido entre sus amigos como Aliso, el nombre de una de sus embarcaciones de juventud con la que compitió y ganó regatas, murió este domingo en su casa, a los 65 años, tras años conviviendo con un cáncer.

El funeral se celebrará este martes, 25 de noviembre a las cuatro de la tarde en la iglesia de Santa Cruz, en Vila, tras el velatorio, de una a tres del mediodía, en Pompas Fúnebres.

Su gran pasión fue el mar. Desde bien joven se aficionó a la vela y perteneció a la flotilla del Club Náutico Ibiza. Pilotó optimists, snipes y siempre, a lo largo de su vida, tuvo veleros. En 1977, Joan Riera Villegas y Josep Maria Prats Marí se hicieron con el subcampeonato de España juvenil en snipe y quedaron quintos en el campeonato de Europa. Ese mismo año, en junio, a bordo de ese mismo barco protagonizaron una ajustada final del campeonato de Ibiza: "La prueba fue muy entretenida, por la lucha que sostuvieron el 'Marina' y el 'Aliso' desde el primer momento. Terminando con la victoria del primero, lo que a la vez le daba el Campeonato, no obstante el 'Aliso' vendió caro el título, luchando hasta el ultimo momento; bonito duelo en suma", rezaba la crónica de Diario de Ibiza.

Joan Riera (alto, con polo y el brazo levantado) en una foto en el Club Náutico Ibiza / Buil Mayral

Estudió Ingeniería Industrial en Barcelona y, durante muchos años, trabajó con su padre, Vicente, en la cantera d'en Cañas. Precisamente por este motivo también se le conocía por este nombre.

En 1992 la familia adquirió unos terrenos en Sant Antoni, lo que más tarde se convertiría en la sede de las bodegas. En ese momento, según explicaba él mismo, el proyecto, que tantas alegrías le dio, no estaba en sus planes. Tardaron cinco años en arreglar el terreno, al que tuvieron que quitar una capa de piedras antes de nivelarlo.

Joan Riera, a bordo de un velero / D. I.

Fue entonces cuando decidieron sembrar viñas. Y hacer vino. Y mientras las plantas crecían decidieron apostar por la viticultura y montaron la bodega. En 1997 daban vida a Can Rich y dos años después estaba ya montada la bodega. Durante años, Joan Riera compaginó el trabajo en la cantera con la bodega. Hasta 2005, cuando la familia vendió el primer negocio y se centró en los vinos. Por aquel entonces, por Can Rich pasaban miles de turistas y residentes que no podían más que admirar la finca, el trabajo, las bodegas, la defensa del producto local... Fruto de todo ello, en 2019 recibieron el Premi Portmany del Ayuntamiento de Sant Antoni, que la familia recibió con orgullo.

Stella González Tuells y Joan Riera Villegas, en Can Rich / Aisha Bonet

La mujer de Joan, Stella González Tuells, recordaba días antes de recibir el galardón la cara de satisfacción y de felicidad que se le había pintado a su marido en la cara cuando el alcalde de Sant Antoni le había comunicado, por teléfono, que les habían dado el premio. "Hay más romanticismo que actividad económica", comentaba entonces el dueño de las bodegas, que hacía ya años que gestionaba con su mujer, impulsora también del negocio.

Así, la bodega se convirtió en su segunda pasión, después del mar. Amaba el reto de combinar tradición con nuevas tecnologías, que hacer vino no fuera jamás una actividad rutinaria, cuidar el paisaje, ese regreso "a la agricultura de nuestros abuelos" que huye de químicos... Explicaba Joan Riera Villegas, quien en los últimos años vio florecer el prestigio de la bodega y de sus vinos y licores, profusamente premiados.