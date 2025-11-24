Máximo nivel de riesgo de incendio forestal hoy en Ibiza

Este lunes Ibiza se encuentra en nivel máximo de peligro por incendio forestal, según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que es imprescindible extremar las precauciones y consultar la regulación vigente sobre el uso del fuego y la realización de quemas, así como las posibles suspensiones temporales. Está terminantemente prohibido encender fuego en zonas forestales, dada la elevada probabilidad de que cualquier ignición pueda derivar en un incendio de grandes dimensiones. También se suspende temporalmente, mientras se mantenga el riesgo, todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda y de restos selvícolas.

Asimismo, queda prohibido encender fuego en áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello. La utilización de maquinaria y equipos en terrenos forestales y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas queda prohibida, salvo que el órgano competente haya autorizado expresamente su uso o resulte necesaria para la extinción de incendios.

Está prohibida la introducción y el uso de material pirotécnico, excepto en terrenos urbanos a más de 500 metros de zona forestal, y no se permite tirar o abandonar objetos en combustión o cualquier tipo de material susceptible de originar un incendio. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir incendios y proteger tanto el entorno natural como la seguridad de las personas.